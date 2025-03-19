Что посадить возле винограда — садоводы назвали растения для хорошего урожая

Что посадить возле винограда — ягоды будут крупные и сладкие
Виноград — прихотливая культура, которая для активного роста и высокой урожайности требует не только тщательного ухода, но и правильного соседства. От растений, которые растут рядом зависит не только состояние почвы, но и качество и вкус ягод.
Узнайте, что именно стоит высадить рядом с виноградом, чтобы получить большие и сладкие ягоды.
Лучшие "соседи" для винограда
Как отмечают садоводы, неудачно подобранные соседи могут негативно влиять на рост и плодоношение винограда, поэтому следует тщательно планировать посадки.
Так, гармонично сосуществуют с виноградом некоторые декоративные растения с неглубокой корневой системой. Лучше всего между лозами высаживать такие цветы:
- астры — гармонично сосуществуют с виноградом, не конкурируя за влагу и питательные вещества;
- флоксы — способствуют сохранению влажности в почве и не мешают корням винограда;
- виола и незабудки — прекрасно подходят для соседства, не создавая препятствий для развития лозы.
Есть также ряд садовых и огородных культур, которые способствуют улучшению качества почвы и положительно влияют на урожай винограда:
- бобовые (горох, бобы) — обогащают почву азотом, что стимулирует развитие лозы;
- шпинат, укроп, щавель — помогают сохранять влажность и создают благоприятную среду для винограда;
- злаковые культуры (пшеница, рожь) — укрепляют структуру почвы и помогают удерживать полезные вещества;
- клубника — создает благоприятный микроклимат для виноградной лозы.
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