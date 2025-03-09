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Як потрібно доглядати виноград у березні 2025 — поради дачникам

9 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити з виноградом у березні 2025, щоб отримати великий врожай — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай винограду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У березні дачники з досвідом рекомендують подбати про виноград, адже пробудження після зимової сплячки недостатнє для великого врожаю. Ми розповідаємо, як потрібно доглядати цю культуру на городі, щоб вона "віддячила" смачним врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як варто доглядати виноград у березні

Крок 1 — видалення укриття і огляд лози

Спочатку дачники рекомендують прибрати укриття, яким ви утеплювати виноградник взимку, і подивитися на зовнішній вигляд лози. Але робити це потрібно поступово, щоб не було різких перепадів температури і ваш виноград не постраждав від них.

Крок 2 — обрізка винограда

У березні або на початку квітня садівники рекомендують обрізати виноград, адже ця процедура впливає на кількість і якість врожаю. У процесі необхідно прибрати всі пагони, які висохли, стали слабкими і пошкодилися взимку. Але робити це потрібно до початку активного сокуруху, щоб культура не стала слабкою.

Обрезка винограда
Процедура обрізки винограда на городі. Фото: Pinterest

Крок 3 — обробка і підживлення винограда

Далі потрібно обов’язково захистити виноградник від різних захворювань і шкідників, які можуть його атакувати. Крім того, важливо підживити виноград, щоб забезпечити смачний і здоровий врожай на городі.

Крок 4 — розпушування ґрунту і полив винограду

Щойно розтане сніг надворі, обов’язково розпушіть ґрунт під виноградником. А коли земля достатньо нагріється, починайте поливати свою рослину. 

Полив винограда
Процес поливу винограда зі шланга. Фото: Pond5

Крок 5 — захист лози

У березні ще можуть повернутися заморозки, тому виноград обов’язково потрібно вберегти від пошкодження. Щоб захистити лозу, вкрийте виноград соломою або агроволокном.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити виноград від нашестя ос. 

Раніше ми розповідали про те, як швидко та ефективно вилікувати виноград від хлорозу. 

Також ми повідомляли про те, як можна вберегти виноград від сірої гнилі.

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