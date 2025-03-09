Что сделать с виноградом в марте 2025, чтобы получить большой урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай винограда. Фото: Freepik

В марте дачники с опытом рекомендуют позаботиться о винограде, ведь пробуждение после зимней спячки недостаточно для большого урожая. Мы рассказываем, как нужно ухаживать за этой культурой на огороде, чтобы она "отблагодарила" вкусным урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как стоит ухаживать за виноградом в марте

Шаг 1 — удаление укрытия и осмотр лозы

Сначала дачники рекомендуют убрать укрытие, которым вы утепляли виноградник зимой, и посмотреть на внешний вид лозы. Но делать это нужно постепенно, чтобы не было резких перепадов температуры и ваш виноград не пострадал от них.

Шаг 2 — обрезка винограда

В марте или в начале апреля садоводы рекомендуют обрезать виноград, ведь эта процедура влияет на количество и качество урожая. В процессе необходимо убрать все побеги, которые высохли, стали слабыми и повредились зимой. Но делать это нужно до начала активного сокодвижения, чтобы культура не стала слабой.

Процедура обрезки винограда на огороде. Фото: Pinterest

Шаг 3 — обработка и подкормка винограда

Далее нужно обязательно защитить виноградник от различных заболеваний и вредителей, которые могут его атаковать. Кроме того, важно подкормить виноград, чтобы обеспечить вкусный и здоровый урожай на огороде.

Шаг 4 — рыхление почвы и полив винограда

Как только растает снег на улице, обязательно разрыхлите почву под виноградником. А когда земля достаточно нагреется, начинайте поливать свое растение.

Процесс полива винограда из шланга. Фото: Pond5

Шаг 5 — защита лозы

В марте еще могут вернуться заморозки, поэтому виноград обязательно нужно уберечь от повреждения. Чтобы защитить лозу, укройте виноград соломой или агроволокном.

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