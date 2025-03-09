Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как нужно ухаживать за виноградом в марте 2025 — советы дачникам arrow

Как нужно ухаживать за виноградом в марте 2025 — советы дачникам

9 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что сделать с виноградом в марте 2025, чтобы получить большой урожай — советы дачникам
Человек, который собирает урожай винограда. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

В марте дачники с опытом рекомендуют позаботиться о винограде, ведь пробуждение после зимней спячки недостаточно для большого урожая. Мы рассказываем, как нужно ухаживать за этой культурой на огороде, чтобы она "отблагодарила" вкусным урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Как стоит ухаживать за виноградом в марте

Шаг 1 — удаление укрытия и осмотр лозы

Сначала дачники рекомендуют убрать укрытие, которым вы утепляли виноградник зимой, и посмотреть на внешний вид лозы. Но делать это нужно постепенно, чтобы не было резких перепадов температуры и ваш виноград не пострадал от них.

Шаг 2 — обрезка винограда

В марте или в начале апреля садоводы рекомендуют обрезать виноград, ведь эта процедура влияет на количество и качество урожая. В процессе необходимо убрать все побеги, которые высохли, стали слабыми и повредились зимой. Но делать это нужно до начала активного сокодвижения, чтобы культура не стала слабой.

Обрезка винограда
Процедура обрезки винограда на огороде. Фото: Pinterest

Шаг 3 — обработка и подкормка винограда

Далее нужно обязательно защитить виноградник от различных заболеваний и вредителей, которые могут его атаковать. Кроме того, важно подкормить виноград, чтобы обеспечить вкусный и здоровый урожай на огороде.

Шаг 4 — рыхление почвы и полив винограда

Как только растает снег на улице, обязательно разрыхлите почву под виноградником. А когда земля достаточно нагреется, начинайте поливать свое растение.

Полив винограда
Процесс полива винограда из шланга. Фото: Pond5

Шаг 5 — защита лозы

В марте еще могут вернуться заморозки, поэтому виноград обязательно нужно уберечь от повреждения. Чтобы защитить лозу, укройте виноград соломой или агроволокном.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить виноград от нашествия ос.

Ранее мы рассказывали о том, как быстро и эффективно вылечить виноград от хлороза.

Также мы сообщали о том, как можно уберечь виноград от серой гнили.

растения советы огород сад виноград март

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:50 США заморозили техподдержку F-16 для ВСУ, однако есть выход — СМИ

16:44 Весна набирает обороты — какой будет погода в Одессе завтра

16:35 Обрезанные ветки у дороги — можно ли забирать на дрова в 2025

16:18 РФ распространяет новые нарративы о ЕС и Украины — детали от ISW

16:08 Филины улетают — редкие птицы перезимовали на Одесчине

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:55 В Украине вручили премию Шевченко — кто получил

15:35 В Одессе упростили назначение социальных стипендий студентам

15:34 Синоптики предупредили о морозах на Киевщине завтра

обновлено:

15:14 Сбой платежных систем — в Visa сообщили о ситуации

15:10 Доллар и евро уже не в моде — как украинцам лучше хранить деньги

16:50 США заморозили техподдержку F-16 для ВСУ, однако есть выход — СМИ

16:44 Весна набирает обороты — какой будет погода в Одессе завтра

16:35 Обрезанные ветки у дороги — можно ли забирать на дрова в 2025

16:18 РФ распространяет новые нарративы о ЕС и Украины — детали от ISW

16:08 Филины улетают — редкие птицы перезимовали на Одесчине

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:55 В Украине вручили премию Шевченко — кто получил

15:35 В Одессе упростили назначение социальных стипендий студентам

15:34 Синоптики предупредили о морозах на Киевщине завтра

обновлено:

15:14 Сбой платежных систем — в Visa сообщили о ситуации

15:10 Доллар и евро уже не в моде — как украинцам лучше хранить деньги

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

06:40 Где дороже принимают цветные металлы — новые тарифы на медь

06:33 Одесситы про Шевченко — что помнят из творчества Кобзаря

8 марта 2025

06:40 Самые выгодные цены на лом в марте — где дороже сдавать металл

7 марта 2025

18:33 Цветы к 8 марта — сколько стоит букет на одесском Привозе

06:40 Как заработать на золоте в марте — обновленные тарифы ломбардов

06:22 Цены на мобильную связь в Украине и ЕС — где дешевле тарифы

6 марта 2025

22:33 Как вернуть украинцев на родину — план действий

13:33 Где лучше стареть — на сколько пенсии в ЕС больше, чем в Украине

08:50 Сделка по ископаемым — чего хочет США и какие риски для Украины

Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

24 февраля 2025

03:11 Пачка творога и 20 мин — этот десерт лучше Медовика и Наполеона

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

24 февраля 2025

07:15 Правила Укрзализныци — за что могут снять с поезда в 2025 году