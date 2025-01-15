Як правильно садити виноград, щоб він виріс найсмачнішим — поради та інструкція дачникам

Людина, яка збирає врожай винограду. Фото: BM.GE

Якщо ви хочете виростити найсмачніший виноград на своїй дачі, вам варто знати не лише те, як його доглядати при вирощуванні, а й те, як його правильно посадити. Досвідчені дачники розповідають, як правильно це зробити, щоб отримати щедрий врожай смачного винограду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Крок 1 — вибір місця для посадки

Запам’ятайте, що виноград любить, коли на його ділянці багато сонця і дренажу, тому краще відмовитися від посадки цієї культури під густими кронами дерев. Не можна садити виноград і біля північних стінок будинків.

Врожай синього винограду на гілці. Фото: Freepik

Крок 2 — підготовка ґрунту

Наступним кроком є підготовка ґрунту, який повинен бути пухким, дренований і підживленим органічними елементами. Підгодуйте ґрунт перегноєм або компостом, щоб наділити його всіма потрібними поживними елементами.

Для приготування поживної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Садова земля

Перегній або компост — два-три відра

Суперфосфат і сульфат амонію — 200 грамів

Деревна зола — дві-три склянки

Пісок з торфом, якщо у вас глина

Вода — два-три відра

Змішайте все це, покладіть суміш на дно ями шаром 30-40 сантиметрів, утрамбуйте і залийте водою. Потім вкрийте маленьким шаром садової землі, щоб коріння не постраждало від опіків, і залиште в такому стані, щоб суміш осіла.

Крок 3 — вибір сортів

Обираючи сорт винограду, врахуйте клімат у своєму регіоні та звертайте свою увагу на ті, які підходять вам по стійкості до морозів і вологості. Якщо ви точно не впевнені, зверніться по допомогу до місцевих фахівців або до садових центрів.

Декілька сортів винограду на тарілці. Фото: Freepik

Крок 4 — посадка винограду

Спочатку викопайте ямки завглибшки десь 60 сантиметрів і завширшки десь 60-90 сантиметрів, потім помістіть саджанці на відстані десь два-три метри один від одного, щоб їм було достатньо місця. Після цього обов’язково встановіть опори або підв’яжіть виноград.

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