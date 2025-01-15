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Як правильно садити виноград на городі — поради дачникам

15 січня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно садити виноград, щоб він виріс найсмачнішим — поради та інструкція дачникам
Людина, яка збирає врожай винограду. Фото: BM.GE
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете виростити найсмачніший виноград на своїй дачі, вам варто знати не лише те, як його доглядати при вирощуванні, а й те, як його правильно посадити. Досвідчені дачники розповідають, як правильно це зробити, щоб отримати щедрий врожай смачного винограду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Крок 1 — вибір місця для посадки

Запам’ятайте, що виноград любить, коли на його ділянці багато сонця і дренажу, тому краще відмовитися від посадки цієї культури під густими кронами дерев. Не можна садити виноград і біля північних стінок будинків.

Виноград
Врожай синього винограду на гілці. Фото: Freepik

Крок 2 — підготовка ґрунту

Наступним кроком є підготовка ґрунту, який повинен бути пухким, дренований і підживленим органічними елементами. Підгодуйте ґрунт перегноєм або компостом, щоб наділити його всіма потрібними поживними елементами.

Для приготування поживної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Садова земля
  • Перегній або компост — два-три відра
  • Суперфосфат і сульфат амонію — 200 грамів
  • Деревна зола — дві-три склянки
  • Пісок з торфом, якщо у вас глина
  • Вода — два-три відра

Змішайте все це, покладіть суміш на дно ями шаром 30-40 сантиметрів, утрамбуйте і залийте водою. Потім вкрийте маленьким шаром садової землі, щоб коріння не постраждало від опіків, і залиште в такому стані, щоб суміш осіла.

Крок 3 — вибір сортів

Обираючи сорт винограду, врахуйте клімат у своєму регіоні та звертайте свою увагу на ті, які підходять вам по стійкості до морозів і вологості. Якщо ви точно не впевнені, зверніться по допомогу до місцевих фахівців або до садових центрів.

Сорты винограда
Декілька сортів винограду на тарілці. Фото: Freepik

Крок 4 — посадка винограду

Спочатку викопайте ямки завглибшки десь 60 сантиметрів і завширшки десь 60-90 сантиметрів, потім помістіть саджанці на відстані десь два-три метри один від одного, щоб їм було достатньо місця. Після цього обов’язково встановіть опори або підв’яжіть виноград.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити виноград від нашестя ос. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати врожай винограду від хлорозу.

Також ми повідомляли про те, чому виноград гниє ще зеленим і як врятувати врожай.

рослини поради город сад виноград

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