Как правильно сажать виноград, чтобы он вырос самым вкусным — советы и инструкция дачникам

Человек, который собирает урожай винограда. Фото: BM.GE

Если вы хотите вырастить самый вкусный виноград на своей даче, вам стоит знать не только то, как за ним ухаживать при выращивании, но и то, как его правильно посадить. Опытные дачники рассказывают, как правильно это сделать, чтобы получить щедрый урожай вкусного винограда.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Посадка винограда — как это правильно сделать

Шаг 1 — выбор места для посадки

Запомните, что виноград любит, когда на его участке много солнца и дренажа, поэтому лучше отказаться от посадки этой культуры под густыми кронами деревьев. Нельзя сажать виноград и возле северных стенок домов.

Урожай синего винограда на ветке. Фото: Freepik

Шаг 2 — подготовка почвы

Следующим шагом является подготовка почвы, которая должна быть рыхлой, дренированной и удобренной органическими элементами. Подкормите почву перегноем или компостом, чтобы наделить ее всеми нужными питательными элементами.

Для приготовления питательной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Садовая земля

Перегной или компост — два-три ведра

Суперфосфат и сульфат аммония — 200 грамм

Деревянная зола — два-три стакана

Песок с торфом, если у вас глина

Вода — два-три ведра

Смешайте все это, положите смесь на дно ямы слоем 30-40 сантиметров, утрамбуйте и залейте водой. Затем укройте маленьким слоем садовой земли, чтобы корни не пострадали от ожогов, и оставьте в таком состоянии, чтобы смесь осела.

Шаг 3 — выбор сортов

Выбирая сорт винограда, учтите климат в своем регионе и обращайте свое внимание на те, которые подходят вам по устойчивости к морозам и влажности. Если вы точно не уверены, обратитесь за помощью к местным специалистам или в садовые центры.

Несколько сортов винограда на тарелке. Фото: Freepik

Шаг 4 — посадка винограда

Сначала выкопайте ямки глубиной где-то 60 сантиметров и шириной где-то 60-90 сантиметров, затем поместите саженцы на расстоянии где-то два-три метра друг от друга, чтобы им было достаточно места. После этого обязательно установите опоры или подвяжите виноград.

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