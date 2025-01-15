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Как правильно сажать виноград на огороде — советы дачникам

15 января 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сажать виноград, чтобы он вырос самым вкусным — советы и инструкция дачникам
Человек, который собирает урожай винограда. Фото: BM.GE
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите вырастить самый вкусный виноград на своей даче, вам стоит знать не только то, как за ним ухаживать при выращивании, но и то, как его правильно посадить. Опытные дачники рассказывают, как правильно это сделать, чтобы получить щедрый урожай вкусного винограда.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Шаг 1 — выбор места для посадки

Запомните, что виноград любит, когда на его участке много солнца и дренажа, поэтому лучше отказаться от посадки этой культуры под густыми кронами деревьев. Нельзя сажать виноград и возле северных стенок домов.

Виноград
Урожай синего винограда на ветке. Фото: Freepik

Шаг 2 — подготовка почвы

Следующим шагом является подготовка почвы, которая должна быть рыхлой, дренированной и удобренной органическими элементами. Подкормите почву перегноем или компостом, чтобы наделить ее всеми нужными питательными элементами.

Для приготовления питательной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Садовая земля
  • Перегной или компост — два-три ведра
  • Суперфосфат и сульфат аммония — 200 грамм
  • Деревянная зола — два-три стакана
  • Песок с торфом, если у вас глина
  • Вода — два-три ведра

Смешайте все это, положите смесь на дно ямы слоем 30-40 сантиметров, утрамбуйте и залейте водой. Затем укройте маленьким слоем садовой земли, чтобы корни не пострадали от ожогов, и оставьте в таком состоянии, чтобы смесь осела.

Шаг 3 — выбор сортов

Выбирая сорт винограда, учтите климат в своем регионе и обращайте свое внимание на те, которые подходят вам по устойчивости к морозам и влажности. Если вы точно не уверены, обратитесь за помощью к местным специалистам или в садовые центры.

Сорта винограда
Несколько сортов винограда на тарелке. Фото: Freepik

Шаг 4 — посадка винограда

Сначала выкопайте ямки глубиной где-то 60 сантиметров и шириной где-то 60-90 сантиметров, затем поместите саженцы на расстоянии где-то два-три метра друг от друга, чтобы им было достаточно места. После этого обязательно установите опоры или подвяжите виноград.

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