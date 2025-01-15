Как правильно сажать виноград, чтобы он вырос самым вкусным — советы и инструкция дачникам

Как правильно сажать виноград на огороде — советы дачникам
Если вы хотите вырастить самый вкусный виноград на своей даче, вам стоит знать не только то, как за ним ухаживать при выращивании, но и то, как его правильно посадить. Опытные дачники рассказывают, как правильно это сделать, чтобы получить щедрый урожай вкусного винограда.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Посадка винограда — как это правильно сделать
Шаг 1 — выбор места для посадки
Запомните, что виноград любит, когда на его участке много солнца и дренажа, поэтому лучше отказаться от посадки этой культуры под густыми кронами деревьев. Нельзя сажать виноград и возле северных стенок домов.
Шаг 2 — подготовка почвы
Следующим шагом является подготовка почвы, которая должна быть рыхлой, дренированной и удобренной органическими элементами. Подкормите почву перегноем или компостом, чтобы наделить ее всеми нужными питательными элементами.
Для приготовления питательной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Садовая земля
- Перегной или компост — два-три ведра
- Суперфосфат и сульфат аммония — 200 грамм
- Деревянная зола — два-три стакана
- Песок с торфом, если у вас глина
- Вода — два-три ведра
Смешайте все это, положите смесь на дно ямы слоем 30-40 сантиметров, утрамбуйте и залейте водой. Затем укройте маленьким слоем садовой земли, чтобы корни не пострадали от ожогов, и оставьте в таком состоянии, чтобы смесь осела.
Шаг 3 — выбор сортов
Выбирая сорт винограда, учтите климат в своем регионе и обращайте свое внимание на те, которые подходят вам по устойчивости к морозам и влажности. Если вы точно не уверены, обратитесь за помощью к местным специалистам или в садовые центры.
Шаг 4 — посадка винограда
Сначала выкопайте ямки глубиной где-то 60 сантиметров и шириной где-то 60-90 сантиметров, затем поместите саженцы на расстоянии где-то два-три метра друг от друга, чтобы им было достаточно места. После этого обязательно установите опоры или подвяжите виноград.
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