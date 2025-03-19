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Що слід посадити біля винограду — ягоди будуть великі та солодкі

19 березня 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що посадити біля винограду — садівники назвали рослини для гарного врожаю
Садівник збирає врожай винограду. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Виноград — вибаглива культура, яка для активного росту та високої врожайності потребує не тільки ретельного догляду, а й правильного сусідства. Від рослин, які ростуть поруч залежить не лише стан ґрунту, а і якість та смак ягід.

Дізнайтесь, що саме варто висадити поруч із виноградом, щоб отримати великі та солодкі ягоди.

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Як наголошують садівники, невдало підібрані сусіди можуть негативно впливати на ріст та плодоношення винограду, тому слід ретельно планувати посадки.

Так, гармонійно співіснують із виноградом деякі декоративні рослини з неглибокою кореневою системою. Найкраще між лозами висаджувати такі квіти:

  • айстри — гармонійно співіснують із виноградом, не конкуруючи за вологу та поживні речовини;
  • флокси — сприяють збереженню вологості в ґрунті та не заважають корінню винограду;
  • віола та незабудки — чудово підходять для сусідства, не створюючи перешкод для розвитку лози.

 

Що посадити біля винограду — садівники назвали рослини для гарного врожаю
Спілі ягоди винограду. Фото: istockphoto.com

Є також ряд садових та городніх культур, які сприяють покращенню якості ґрунту й позитивно впливають на врожай винограду:

  • бобові (горох, боби) — збагачують ґрунт азотом, що стимулює розвиток лози;
  • шпинат, кріп, щавель — допомагають зберігати вологість та створюють сприятливе середовище для винограду;
  • злакові культури (пшениця, жито) — зміцнюють структуру ґрунту та допомагають утримувати корисні речовини;
  • полуниця — створює сприятливий мікроклімат для виноградної лози.

Раніше ми розповідали, як збільшити врожай смородини за допомогою простого та дешевого підживлення.

Нагадаємо, також ми писали, що можна посадити біля груші, щоб збільшити врожай вдвічі. 

врожай рослини ягоди поради виноград

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