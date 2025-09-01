Видео
Главная Дом и огород Когда лучше сажать тюльпаны осенью — правила и условия

Когда лучше сажать тюльпаны осенью — правила и условия

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 22:33
Когда сажать тюльпаны осенью - советы садоводам для обильного цветения
Тюльпаны в саду. Фото: Freepik

Тюльпаны лучше высаживать осенью, ведь именно тогда луковицы успевают укорениться и заложить цветочные почки. Важно знать правильные сроки, чтобы весной получить яркое цветение.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Когда сажать тюльпаны осенью

Оптимальное время для высадки — с середины сентября до конца октября. Луковицам нужно около трех недель, чтобы хорошо укорениться до морозов. Главный ориентир — температура почвы на глубине 10 см. Она должна составлять +7...+8 °С. Если высадить раньше, тюльпаны могут пойти в рост осенью. Если позже — не успеют образовать корешки и могут вымерзнуть.

Посадка цибулин тюльпанів у ґрунт.
Посадка луковиц тюльпанов в грунт. Фото: Pinterest

Как выбрать луковицы тюльпанов

Для посадки отбирают плотные, здоровые луковицы без повреждений. Мягкие или заплесневелые сразу отбраковывают. Перед высадкой стоит подержать их в растворе марганцовки 30-40 минут для профилактики болезней.

Какие условия нужны

Тюльпаны любят солнечные, защищенные от ветра участки. Почва должна быть рыхлой, нейтральной или слабощелочной. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок, кислые — известкуют. Нельзя использовать свежий навоз, так как он вредит луковицам.

Різнокольорові тюльпани на ділянці.
Разноцветные тюльпаны на участке. Фото: Freepik

Правила посадки

  • глубина посадки должна составлять три диаметра луковицы (мелкие — 7-8 см, крупные — 12-15 см);
  • на легких почвах сажают немного глубже, на тяжелых — мельче;
  • расстояние между луковицами — не менее 10 см;
  • после посадки участок выровнять, а с наступлением морозов замульчировать компостом или сухими листьями.

Секрет успеха выращивания тюльпанов — правильно подобранные сроки посадки. Если дождаться остывания почвы до +7...+8 °С и высадить луковицы в это время, весной цветы обязательно порадуют обильным и ярким цветением.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
