Чим підживити орхідею вдома, щоб вона цвіла кілька разів на рік

Кімнатна орхідея під час рясного цвітіння. Фото: Pinterest

Орхідея може тішити яскравим цвітінням кілька разів на рік, якщо правильно за нею доглядати. Один простий підживлювач із кухні допоможе рослині набратися сил і розпустити безліч бутонів.

Новини.LIVE розповідає як підживити квітку.

Реклама

Читайте також:

Чому орхідея не цвіте

Домашні орхідеї вважаються примхливими: вони можуть скинути бутони або взагалі не зацвісти. Найчастіші причини:

нестача чи надлишок світла — рослина любить розсіяне освітлення, але не переносить прямих сонячних променів;

неправильний полив — орхідеї потрібна волога, але надмір води призводить до загнивання коренів;

сухе повітря — як тропічній рослині, їй потрібна підвищена вологість.

Кімнатна орхідея, яка радує господарів пишними квітами. Фото: Freepik

Простий засіб для пишного цвітіння

Фахівці радять використовувати звичайний цукор. Він є джерелом глюкози — "палива", яке допомагає орхідеї відновлювати сили, формувати бутони та цвісти яскравіше. Цукрова вода також підвищує імунітет рослини, робить її стійкішою до хвороб і шкідників.

Як правильно застосовувати

Розчиніть 1 чайну ложку цукру в склянці теплої води.

Обприскайте розчином листя й стебла, уникаючи квіток і бутонів.

Можна поливати й субстрат, але без надлишку, щоб не залити коріння.

Повторюйте процедуру раз на місяць у період активного росту та цвітіння.

Господиня доглядає орхідеї. Фото: Pinterest

При регулярному застосуванні такого підживлення орхідея може цвісти навіть чотири рази на рік. Це простий і доступний спосіб перетворити кімнатну рослину на справжню окрасу оселі.

Нагадаємо, ми писали про те, що на Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна орхідея.

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, коли треба пересадити орхідею.

Також ми пояснювали, де вдома краще поставити орхідею, щоб вона почувала себе комфортно.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як правильно поливати орхідею.

Варто також згадати, що ми писали про те, чому в орхідеї гниє коріння.