Главная Дом и огород Чем подкормить орхидею — советы для обильного цветения

Чем подкормить орхидею — советы для обильного цветения

Дата публикации 2 сентября 2025 19:30
Чем подкормить орхидею дома, чтобы она цвела несколько раз в год
Комнатная орхидея во время обильного цветения. Фото: Pinterest

Орхидея может радовать ярким цветением несколько раз в год, если правильно за ней ухаживать. Одна простая подкормка из кухни поможет растению набраться сил и распустить множество бутонов.

Новини.LIVE рассказывает как подкормить цветок.

Читайте также:

Почему орхидея не цветет

Домашние орхидеи считаются капризными: они могут сбросить бутоны или вообще не зацвести. Самые частые причины:

  • недостаток или избыток света — растение любит рассеянное освещение, но не переносит прямых солнечных лучей;
  • неправильный полив — орхидее нужна влага, но избыток воды приводит к загниванию корней;
  • сухой воздух — как тропическому растению, ей нужна повышенная влажность.
Кімнатна орхідея, яка радує господарів пишними квітами.
Комнатная орхидея, которая радует хозяев пышными цветами. Фото: Freepik

Простое средство для пышного цветения

Специалисты советуют использовать обычный сахар. Он является источником глюкозы — "топлива", которое помогает орхидее восстанавливать силы, формировать бутоны и цвести ярче. Сахарная вода также повышает иммунитет растения, делает его более устойчивым к болезням и вредителям.

Как правильно применять

  • Растворите 1 чайную ложку сахара в стакане теплой воды.
  • Опрыскайте раствором листья и стебли, избегая цветков и бутонов.
  • Можно поливать и субстрат, но без избытка, чтобы не залить корни.
  • Повторяйте процедуру раз в месяц в период активного роста и цветения.
Господиня доглядає орхідеї
Хозяйка ухаживает за орхидеей. Фото: Pinterest

При регулярном применении такой подкормки орхидея может цвести даже четыре раза в год. Это простой и доступный способ превратить комнатное растение в настоящее украшение дома.

Напомним, мы писали о том, что на Тернопольщине зацвела редкая краснокнижная орхидея.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, когда надо пересадить орхидею.

Также мы объясняли, где дома лучше поставить орхидею, чтобы она чувствовала себя комфортно.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как правильно поливать орхидею.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, почему у орхидеи гниют корни.

растения цветы орхидея домашние цветы подкормка
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
