Чем подкормить орхидею дома, чтобы она цвела несколько раз в год

Комнатная орхидея во время обильного цветения. Фото: Pinterest

Орхидея может радовать ярким цветением несколько раз в год, если правильно за ней ухаживать. Одна простая подкормка из кухни поможет растению набраться сил и распустить множество бутонов.

Новини.LIVE рассказывает как подкормить цветок.

Почему орхидея не цветет

Домашние орхидеи считаются капризными: они могут сбросить бутоны или вообще не зацвести. Самые частые причины:

недостаток или избыток света — растение любит рассеянное освещение, но не переносит прямых солнечных лучей;

неправильный полив — орхидее нужна влага, но избыток воды приводит к загниванию корней;

сухой воздух — как тропическому растению, ей нужна повышенная влажность.

Комнатная орхидея, которая радует хозяев пышными цветами. Фото: Freepik

Простое средство для пышного цветения

Специалисты советуют использовать обычный сахар. Он является источником глюкозы — "топлива", которое помогает орхидее восстанавливать силы, формировать бутоны и цвести ярче. Сахарная вода также повышает иммунитет растения, делает его более устойчивым к болезням и вредителям.

Как правильно применять

Растворите 1 чайную ложку сахара в стакане теплой воды.

Опрыскайте раствором листья и стебли, избегая цветков и бутонов.

Можно поливать и субстрат, но без избытка, чтобы не залить корни.

Повторяйте процедуру раз в месяц в период активного роста и цветения.

Хозяйка ухаживает за орхидеей. Фото: Pinterest

При регулярном применении такой подкормки орхидея может цвести даже четыре раза в год. Это простой и доступный способ превратить комнатное растение в настоящее украшение дома.

