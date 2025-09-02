Чем подкормить орхидею дома, чтобы она цвела несколько раз в год

Чем подкормить орхидею — советы для обильного цветения
Орхидея может радовать ярким цветением несколько раз в год, если правильно за ней ухаживать. Одна простая подкормка из кухни поможет растению набраться сил и распустить множество бутонов.
Почему орхидея не цветет
Домашние орхидеи считаются капризными: они могут сбросить бутоны или вообще не зацвести. Самые частые причины:
- недостаток или избыток света — растение любит рассеянное освещение, но не переносит прямых солнечных лучей;
- неправильный полив — орхидее нужна влага, но избыток воды приводит к загниванию корней;
- сухой воздух — как тропическому растению, ей нужна повышенная влажность.
Простое средство для пышного цветения
Специалисты советуют использовать обычный сахар. Он является источником глюкозы — "топлива", которое помогает орхидее восстанавливать силы, формировать бутоны и цвести ярче. Сахарная вода также повышает иммунитет растения, делает его более устойчивым к болезням и вредителям.
Как правильно применять
- Растворите 1 чайную ложку сахара в стакане теплой воды.
- Опрыскайте раствором листья и стебли, избегая цветков и бутонов.
- Можно поливать и субстрат, но без избытка, чтобы не залить корни.
- Повторяйте процедуру раз в месяц в период активного роста и цветения.
При регулярном применении такой подкормки орхидея может цвести даже четыре раза в год. Это простой и доступный способ превратить комнатное растение в настоящее украшение дома.
