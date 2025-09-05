Відео
Головна Дім та город Які кущі зроблять сад яскравим восени — ідеї для вашого подвір’я

Які кущі зроблять сад яскравим восени — ідеї для вашого подвір’я

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:45
Осінні кущі для саду - що посадити, аби додати барв восени
Кущі з червоним листям у дерев’яній скриньці. Фото: Freepik

Сад восени може бути не лише сумним і похмурим. Є кущі, які легко висадити зараз і насолоджуватися їхньою красою без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто висадити вже зараз.

Чому саме осінь підходить для висадки

Вересень і жовтень — оптимальний час для висадки декоративних кущів. У прохолодну пору ґрунт ще теплий, тож рослини швидко вкорінюються і легше переживають зиму. До того ж восени можна одразу побачити, як змінюється колір листя, і підібрати ті кущі, що найкраще доповнять палітру вашого подвір’я.

Кущі, які подарують яскравість

Чорниця

Кущ чорниці з ягодами в саду.
Кущ чорниці з ягодами в саду. Фото: Freepik
  • крім смачних ягід улітку, дарує й декоративність;
  • восени листя стає червоним, помаранчевим або жовтим;
  • чудово виглядає у поєднанні з хвойними деревами.

Падуб

Падуб із яскраво-червоними ягодами прикрашає сад восени.
Падуб із яскраво-червоними ягодами прикрашає сад восени. Фото: Pixabay
  • додає золотистих і червоних відтінків;
  • виростає до 4,5-6 метрів і має струнку форму;
  • добре росте як на сонці, так і в півтіні.

Абелія

Кущ абелії з ніжними білими квітами.
Кущ абелії з ніжними білими квітами. Фото: iStock
  • навесні листя зелене з жовтуватим обрамленням;
  • з першими холодами стає оранжево-червоним;
  • ідеальна для створення яскравих акцентів у саду.

Азалія

Рожеве цвітіння азалії підкреслює красу саду.
Рожеве цвітіння азалії підкреслює красу саду. Фото: Pixabay
  • відома рясним цвітінням навесні;
  • восени листя набуває бронзового відтінку;
  • зберігає декоративність навіть у зимовий період.

Де краще садити

Кущі найкраще почуваються на сонячних або напівтінистих ділянках. Осіннє сонце м’яке, тому рослини легко приживаються. Важливо уникати місць із застійною вологою, щоб коріння не підгнило.

Як посилити ефект

Щоб сад виглядав ще виразніше, кущі варто комбінувати з осінніми квітами — айстрами, хризантемами чи декоративною капустою. Такий мікс зробить подвір’я строкатим і живим, а догляд залишиться простим.

поради сад будинок чорниця кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
