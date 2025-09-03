Відео
Головна Дім та город Що посадити біля альтанки — красиві й практичні варіанти

Що посадити біля альтанки — красиві й практичні варіанти

Дата публікації: 3 вересня 2025 07:32
Що посадити біля альтанки - ідеї для затишку та краси
Альтанка, прикрашена квітами та декоративними кущами. Фото: iStock

Альтанка може стати справжнім центром відпочинку на подвір’ї. Щоб вона виглядала гармонійно, варто продумати озеленення поруч — від витких ліан до запашних квітів і декоративних кущів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Виткі рослини для тіні та декору

Виноградна лоза під промінням сонця.
Виноградна лоза під промінням сонця. Фото: Pinterest
  • Дикий виноград — швидко обплітає стіни й дає прохолоду.
  • Плющ — невибагливий, завжди зелений.
  • Клематиси чи плетисті троянди — створюють яскравий акцент і романтичну атмосферу.

Кущі біля альтанки

Куток відпочинку серед розквітлих гортензій.
Куток відпочинку серед розквітлих гортензій. Фото: Pinterest
  • Гортензія — розкішні великі суцвіття.
  • Спірея або барбарис — для декоративної окантовки.
  • Жасмин чи бузок — наповнять повітря ароматом навесні й на початку літа.

Квіти для яскравості

Пишне цвітіння півоній у саду.
Пишне цвітіння півоній у саду. Фото: Pinterest
  • Лаванда, півонії, лілії — додадуть кольору та запаху.
  • Айстри й чорнобривці — для осіннього акценту.
  • Багаторічні флокси — прикрасять ділянку влітку.

Дерева для затінку

Садівник висаджує декоративне дерево.
Садівник висаджує декоративне дерево. Фото: iStock

Якщо поруч із альтанкою є місце, можна висадити невеликі декоративні дерева:

  • Катальпа чи декоративна яблуня — для тіні та краси цвітіння.
  • Ялина або туя — як зелений фон на весь рік.

Поєднуйте рослини так, щоб альтанка була красивою упродовж усього сезону: навесні квітнуть бузок і півонії, влітку — троянди й лілії, восени — айстри та декоративні кущі.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
