Що посадити біля альтанки - ідеї для затишку та краси

Що посадити біля альтанки — красиві й практичні варіанти
Альтанка може стати справжнім центром відпочинку на подвір’ї. Щоб вона виглядала гармонійно, варто продумати озеленення поруч — від витких ліан до запашних квітів і декоративних кущів.
Виткі рослини для тіні та декору
- Дикий виноград — швидко обплітає стіни й дає прохолоду.
- Плющ — невибагливий, завжди зелений.
- Клематиси чи плетисті троянди — створюють яскравий акцент і романтичну атмосферу.
Кущі біля альтанки
- Гортензія — розкішні великі суцвіття.
- Спірея або барбарис — для декоративної окантовки.
- Жасмин чи бузок — наповнять повітря ароматом навесні й на початку літа.
Квіти для яскравості
- Лаванда, півонії, лілії — додадуть кольору та запаху.
- Айстри й чорнобривці — для осіннього акценту.
- Багаторічні флокси — прикрасять ділянку влітку.
Дерева для затінку
Якщо поруч із альтанкою є місце, можна висадити невеликі декоративні дерева:
- Катальпа чи декоративна яблуня — для тіні та краси цвітіння.
- Ялина або туя — як зелений фон на весь рік.
Поєднуйте рослини так, щоб альтанка була красивою упродовж усього сезону: навесні квітнуть бузок і півонії, влітку — троянди й лілії, восени — айстри та декоративні кущі.
