Що посадити біля альтанки - ідеї для затишку та краси

Альтанка, прикрашена квітами та декоративними кущами. Фото: iStock

Альтанка може стати справжнім центром відпочинку на подвір’ї. Щоб вона виглядала гармонійно, варто продумати озеленення поруч — від витких ліан до запашних квітів і декоративних кущів.

Виткі рослини для тіні та декору

Виноградна лоза під промінням сонця. Фото: Pinterest

Дикий виноград — швидко обплітає стіни й дає прохолоду.

Плющ — невибагливий, завжди зелений.

Клематиси чи плетисті троянди — створюють яскравий акцент і романтичну атмосферу.

Кущі біля альтанки

Куток відпочинку серед розквітлих гортензій. Фото: Pinterest

Гортензія — розкішні великі суцвіття.

Спірея або барбарис — для декоративної окантовки.

Жасмин чи бузок — наповнять повітря ароматом навесні й на початку літа.

Квіти для яскравості

Пишне цвітіння півоній у саду. Фото: Pinterest

Лаванда, півонії, лілії — додадуть кольору та запаху.

Айстри й чорнобривці — для осіннього акценту.

Багаторічні флокси — прикрасять ділянку влітку.

Дерева для затінку

Садівник висаджує декоративне дерево. Фото: iStock

Якщо поруч із альтанкою є місце, можна висадити невеликі декоративні дерева:

Катальпа чи декоративна яблуня — для тіні та краси цвітіння.

Ялина або туя — як зелений фон на весь рік.

Поєднуйте рослини так, щоб альтанка була красивою упродовж усього сезону: навесні квітнуть бузок і півонії, влітку — троянди й лілії, восени — айстри та декоративні кущі.

