Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Які рослини посадити біля водойми — поради садівникам

Які рослини посадити біля водойми — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:32
Рослини біля водойми - що посадити для краси та затишку
Рослини біля водойми в саду. Фото: iStock

Водойма на ділянці може стати головною окрасою саду, якщо правильно підібрати рослини. Вони підкреслять красу води, створять природний ландшафт і затишну атмосферу.

Новини.LIVE ділится порадами.

Реклама
Читайте також:

Квіти для декоративності

Іриси в саду.
Іриси в саду. Фото: Pixabay

Біля води чудово ростуть вологолюбні квіти:

  • іриси болотні — яскраві та невибагливі;
  • калюжниці — весняний акцент із жовтими квітами;
  • астильба — додає пишності завдяки суцвіттям;
  • лілейники — довго цвітуть і гармонійно поєднуються з водоймою.

Кущі та багаторічники

Кущ спіреї.
Кущ спіреї. Фото: Pixabay

Щоб берег виглядав доглянутим, висаджують:

  • дерен білий — декоративний цілий рік;
  • спірею — ніжні квітучі акценти;
  • хости — підходять для вологих і затінених місць.

Дерева біля водойми

Горобина з червоними ягодами біля садової ділянки.
Горобина з червоними ягодами біля садової ділянки. Фото: Pixabay

Якщо простір дозволяє, ставок можна обрамити деревами:

  • верба плакуча — класика біля води, створює романтичний настрій;
  • вільха — добре росте на вологому ґрунті, зміцнює береги;
  • береза — додає легкості пейзажу, любить вологі місця;
  • горобина — прикрасить берег яскравими гронами ягід восени.

Поради садівникам

  • Висаджуйте рослини групами для природного ефекту.
  • Поєднуйте високі кущі та дерева з низькими квітами.
  • Уникайте культур, які швидко розростаються.
  • Обирайте види, що люблять вологий ґрунт і не потребують складного догляду.

Поєднання квітів, кущів і дерев перетворить водойму на гармонійний куточок відпочинку. Правильно підібрані культури зроблять ставок не лише красивим, а й затишним у будь-яку пору року.

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити біля паркану.

Раніше ми розповідали про те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

Також ми пояснювали, чим підживити волотисту гортензію.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що посадити біля вигрібної ями.

Варто також згадати, що ми писали про те, коли найкраще садити нарциси.

дерева рослини квіти сад кущі водойма
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації