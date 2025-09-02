Рослини біля водойми - що посадити для краси та затишку

Які рослини посадити біля водойми — поради садівникам
Водойма на ділянці може стати головною окрасою саду, якщо правильно підібрати рослини. Вони підкреслять красу води, створять природний ландшафт і затишну атмосферу.
Новини.LIVE ділится порадами.
Квіти для декоративності
Біля води чудово ростуть вологолюбні квіти:
- іриси болотні — яскраві та невибагливі;
- калюжниці — весняний акцент із жовтими квітами;
- астильба — додає пишності завдяки суцвіттям;
- лілейники — довго цвітуть і гармонійно поєднуються з водоймою.
Кущі та багаторічники
Щоб берег виглядав доглянутим, висаджують:
- дерен білий — декоративний цілий рік;
- спірею — ніжні квітучі акценти;
- хости — підходять для вологих і затінених місць.
Дерева біля водойми
Якщо простір дозволяє, ставок можна обрамити деревами:
- верба плакуча — класика біля води, створює романтичний настрій;
- вільха — добре росте на вологому ґрунті, зміцнює береги;
- береза — додає легкості пейзажу, любить вологі місця;
- горобина — прикрасить берег яскравими гронами ягід восени.
Поради садівникам
- Висаджуйте рослини групами для природного ефекту.
- Поєднуйте високі кущі та дерева з низькими квітами.
- Уникайте культур, які швидко розростаються.
- Обирайте види, що люблять вологий ґрунт і не потребують складного догляду.
Поєднання квітів, кущів і дерев перетворить водойму на гармонійний куточок відпочинку. Правильно підібрані культури зроблять ставок не лише красивим, а й затишним у будь-яку пору року.
