Рослини біля водойми - що посадити для краси та затишку

Рослини біля водойми в саду. Фото: iStock

Водойма на ділянці може стати головною окрасою саду, якщо правильно підібрати рослини. Вони підкреслять красу води, створять природний ландшафт і затишну атмосферу.

Квіти для декоративності

Іриси в саду. Фото: Pixabay

Біля води чудово ростуть вологолюбні квіти:

іриси болотні — яскраві та невибагливі;

калюжниці — весняний акцент із жовтими квітами;

астильба — додає пишності завдяки суцвіттям;

лілейники — довго цвітуть і гармонійно поєднуються з водоймою.

Кущі та багаторічники

Кущ спіреї. Фото: Pixabay

Щоб берег виглядав доглянутим, висаджують:

дерен білий — декоративний цілий рік;

спірею — ніжні квітучі акценти;

хости — підходять для вологих і затінених місць.

Дерева біля водойми

Горобина з червоними ягодами біля садової ділянки. Фото: Pixabay

Якщо простір дозволяє, ставок можна обрамити деревами:

верба плакуча — класика біля води, створює романтичний настрій;

вільха — добре росте на вологому ґрунті, зміцнює береги;

береза — додає легкості пейзажу, любить вологі місця;

горобина — прикрасить берег яскравими гронами ягід восени.

Поради садівникам

Висаджуйте рослини групами для природного ефекту.

Поєднуйте високі кущі та дерева з низькими квітами.

Уникайте культур, які швидко розростаються.

Обирайте види, що люблять вологий ґрунт і не потребують складного догляду.

Поєднання квітів, кущів і дерев перетворить водойму на гармонійний куточок відпочинку. Правильно підібрані культури зроблять ставок не лише красивим, а й затишним у будь-яку пору року.

