Растения возле водоема - что посадить для красоты и уюта

Какие растения посадить возле водоема — советы садоводам
Водоем на участке может стать главным украшением сада, если правильно подобрать растения. Они подчеркнут красоту воды, создадут естественный ландшафт и уютную атмосферу.
Новини.LIVE делится советами.
Цветы для декоративности
Возле воды прекрасно растут влаголюбивые цветы:
- ирисы болотные — яркие и неприхотливые;
- калужницы — весенний акцент с желтыми цветами;
- астильба — добавляет пышности благодаря соцветиям;
- лилейники — долго цветут и гармонично сочетаются с водоемом.
Кустарники и многолетники
Чтобы берег выглядел ухоженным, высаживают:
- дерен белый — декоративный круглый год;
- спирею — нежные цветущие акценты;
- хосты — подходят для влажных и затененных мест.
Деревья возле водоема
Если пространство позволяет, пруд можно обрамить деревьями:
- ива плакучая — классика у воды, создает романтическое настроение;
- ольха — хорошо растет на влажной почве, укрепляет берега;
- береза — добавляет легкости пейзажу, любит влажные места;
- рябина — украсит берег яркими гроздьями ягод осенью.
Советы садоводам
- Высаживайте растения группами для естественного эффекта.
- Сочетайте высокие кусты и деревья с низкими цветами.
- Избегайте культур, которые быстро разрастаются.
- Выбирайте виды, которые любят влажную почву и не требуют сложного ухода.
Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.
Напомним, мы писали о том, что посадить возле забора.
Ранее мы рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.
Также мы объясняли, чем подкормить метельчатую гортензию.
В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что посадить возле выгребной ямы.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.
Читайте Новини.LIVE!