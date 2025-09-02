Растения возле водоема - что посадить для красоты и уюта

Растения возле водоема в саду. Фото: iStock

Водоем на участке может стать главным украшением сада, если правильно подобрать растения. Они подчеркнут красоту воды, создадут естественный ландшафт и уютную атмосферу.

Цветы для декоративности

Ирисы в саду. Фото: Pixabay

Возле воды прекрасно растут влаголюбивые цветы:

ирисы болотные — яркие и неприхотливые;

калужницы — весенний акцент с желтыми цветами;

астильба — добавляет пышности благодаря соцветиям;

лилейники — долго цветут и гармонично сочетаются с водоемом.

Кустарники и многолетники

Куст спиреи. Фото: Pixabay

Чтобы берег выглядел ухоженным, высаживают:

дерен белый — декоративный круглый год;

спирею — нежные цветущие акценты;

хосты — подходят для влажных и затененных мест.

Деревья возле водоема

Рябина с красными ягодами возле садового участка. Фото: Pixabay

Если пространство позволяет, пруд можно обрамить деревьями:

ива плакучая — классика у воды, создает романтическое настроение;

ольха — хорошо растет на влажной почве, укрепляет берега;

береза — добавляет легкости пейзажу, любит влажные места;

рябина — украсит берег яркими гроздьями ягод осенью.

Советы садоводам

Высаживайте растения группами для естественного эффекта.

Сочетайте высокие кусты и деревья с низкими цветами.

Избегайте культур, которые быстро разрастаются.

Выбирайте виды, которые любят влажную почву и не требуют сложного ухода.

Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.

