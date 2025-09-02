Видео
Главная Дом и огород Какие растения посадить возле водоема — советы садоводам

Какие растения посадить возле водоема — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 07:32
Растения возле водоема - что посадить для красоты и уюта
Растения возле водоема в саду. Фото: iStock

Водоем на участке может стать главным украшением сада, если правильно подобрать растения. Они подчеркнут красоту воды, создадут естественный ландшафт и уютную атмосферу.

Новини.LIVE делится советами.

Цветы для декоративности

Іриси в саду.
Ирисы в саду. Фото: Pixabay

Возле воды прекрасно растут влаголюбивые цветы:

  • ирисы болотные — яркие и неприхотливые;
  • калужницы — весенний акцент с желтыми цветами;
  • астильба — добавляет пышности благодаря соцветиям;
  • лилейники — долго цветут и гармонично сочетаются с водоемом.

Кустарники и многолетники

Кущ спіреї.
Куст спиреи. Фото: Pixabay

Чтобы берег выглядел ухоженным, высаживают:

  • дерен белый — декоративный круглый год;
  • спирею — нежные цветущие акценты;
  • хосты — подходят для влажных и затененных мест.

Деревья возле водоема

Горобина з червоними ягодами біля садової ділянки.
Рябина с красными ягодами возле садового участка. Фото: Pixabay

Если пространство позволяет, пруд можно обрамить деревьями:

  • ива плакучая — классика у воды, создает романтическое настроение;
  • ольха — хорошо растет на влажной почве, укрепляет берега;
  • береза — добавляет легкости пейзажу, любит влажные места;
  • рябина — украсит берег яркими гроздьями ягод осенью.

Советы садоводам

  • Высаживайте растения группами для естественного эффекта.
  • Сочетайте высокие кусты и деревья с низкими цветами.
  • Избегайте культур, которые быстро разрастаются.
  • Выбирайте виды, которые любят влажную почву и не требуют сложного ухода.

Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.

Напомним, мы писали о том, что посадить возле забора.

Ранее мы рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.

Также мы объясняли, чем подкормить метельчатую гортензию.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что посадить возле выгребной ямы.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
