Чем удобрить метельчатую гортензию в августе для пышного цветения

Чем удобрить метельчатую гортензию в августе для пышного цветения

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:30
Подкормка метельчатой ​​гортензии в августе для пышного цветения – советы дачникам
Метельчатая гортензия в разгаре августовского цветения. Фото: Pinterest

Август — ключевой месяц для ухода за метельчатой гортензией. Правильная подкормка в этот период способствует не только длительному и яркому цветению, но и закладыванию цветочных почек на следующий год.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Чем подкармливать метельчатую гортензию в августе

Квітуча волотиста гортензія рожевого відтінку.
Цветущая метельчатая гортензия розового оттенка. Фото: Pixabay
  • Фосфорно-калийные удобрения
    Использование монофосфата калия или смеси суперфосфата и сернокислого калия стимулирует обильное цветение и укрепляет побеги. Растворяйте 10-20 г удобрения в 10 л воды и поливайте кусты раз в неделю.
  • Подкисление почвы
    Гортензии предпочитают слабокислую почву. Для подкисления можно использовать раствор лимонной кислоты: 1 ст. л на 10 л воды. Эту процедуру проводят один раз в августе, если уровень кислотности почвы нуждается в коррекции.
  • Мульчирование и защита
    Обновите слой мульчи вокруг растения, чтобы сохранить влагу и защитить корневую систему от перегрева. Также рекомендуется обработать растение микробиологическими препаратами для профилактики грибковых болезней.

Чего следует избегать

  • Не используйте азотные удобрения в августе, поскольку они могут стимулировать рост побегов вместо цветения.
  • Избегайте полива во время сильной жары, чтобы предотвратить перегрев корневой системы.

Напомним, мы писали о том, как быстро и без проблем изменить цвет гортензии.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя сажать гортензию возле дома.

Также мы объясняли, как правильно обрезать гортензию, чтобы вырастить пышные цветы.

В предыдущих материалах мы делились, как можно вырастить самую пышную гортензию в саду.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как можно защитить гортензии от солнечных лучей.

Автор:
Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
