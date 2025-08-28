Подкормка метельчатой ​​гортензии в августе для пышного цветения – советы дачникам

Метельчатая гортензия в разгаре августовского цветения. Фото: Pinterest

Август — ключевой месяц для ухода за метельчатой гортензией. Правильная подкормка в этот период способствует не только длительному и яркому цветению, но и закладыванию цветочных почек на следующий год.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Чем подкармливать метельчатую гортензию в августе

Цветущая метельчатая гортензия розового оттенка. Фото: Pixabay

Фосфорно-калийные удобрения

Использование монофосфата калия или смеси суперфосфата и сернокислого калия стимулирует обильное цветение и укрепляет побеги. Растворяйте 10-20 г удобрения в 10 л воды и поливайте кусты раз в неделю.

Гортензии предпочитают слабокислую почву. Для подкисления можно использовать раствор лимонной кислоты: 1 ст. л на 10 л воды. Эту процедуру проводят один раз в августе, если уровень кислотности почвы нуждается в коррекции.

Обновите слой мульчи вокруг растения, чтобы сохранить влагу и защитить корневую систему от перегрева. Также рекомендуется обработать растение микробиологическими препаратами для профилактики грибковых болезней.

Чего следует избегать

Не используйте азотные удобрения в августе, поскольку они могут стимулировать рост побегов вместо цветения.

Избегайте полива во время сильной жары, чтобы предотвратить перегрев корневой системы.

