Подкормка метельчатой ​​гортензии в августе для пышного цветения – советы дачникам

Чем удобрить метельчатую гортензию в августе для пышного цветения
Дата публикации 28 августа 2025 19:30
Метельчатая гортензия в разгаре августовского цветения. Фото: Pinterest
Август — ключевой месяц для ухода за метельчатой гортензией. Правильная подкормка в этот период способствует не только длительному и яркому цветению, но и закладыванию цветочных почек на следующий год.
Чем подкармливать метельчатую гортензию в августе
- Фосфорно-калийные удобрения
Использование монофосфата калия или смеси суперфосфата и сернокислого калия стимулирует обильное цветение и укрепляет побеги. Растворяйте 10-20 г удобрения в 10 л воды и поливайте кусты раз в неделю.
- Подкисление почвы
Гортензии предпочитают слабокислую почву. Для подкисления можно использовать раствор лимонной кислоты: 1 ст. л на 10 л воды. Эту процедуру проводят один раз в августе, если уровень кислотности почвы нуждается в коррекции.
- Мульчирование и защита
Обновите слой мульчи вокруг растения, чтобы сохранить влагу и защитить корневую систему от перегрева. Также рекомендуется обработать растение микробиологическими препаратами для профилактики грибковых болезней.
Чего следует избегать
- Не используйте азотные удобрения в августе, поскольку они могут стимулировать рост побегов вместо цветения.
- Избегайте полива во время сильной жары, чтобы предотвратить перегрев корневой системы.
