Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим підживити волотисту гортензію в серпні для пишного цвітіння

Чим підживити волотисту гортензію в серпні для пишного цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:30
Підживлення волотистої гортензії в серпні для пишного цвітіння - поради дачникам
Волотиста гортензія в розпалі серпневого цвітіння. Фото: Pinterest

Серпень — ключовий місяць для догляду за волотистою гортензією. Правильне підживлення в цей період сприяє не лише тривалому та яскравому цвітінню, а й закладу квіткових бруньок на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Чим підживлювати волотисту гортензію у серпні

Квітуча волотиста гортензія рожевого відтінку.
Квітуча волотиста гортензія рожевого відтінку. Фото: Pixabay
  • Фосфорно-калійні добрива
    Використання монофосфату калію або суміші суперфосфату та сірчанокислого калію стимулює рясне цвітіння та зміцнює пагони. Розчиняйте 10-20 г добрива в 10 л води та поливайте кущі раз на тиждень.
  • Підкислення ґрунту
    Гортензії віддають перевагу слабокислому ґрунту. Для підкислення можна використовувати розчин лимонної кислоти: 1 ст. л на 10 л води. Цю процедуру проводять один раз у серпні, якщо рівень кислотності ґрунту потребує корекції.
  • Мульчування та захист
    Оновіть шар мульчі навколо рослини, щоб зберегти вологу та захистити кореневу систему від перегріву. Також рекомендується обробити рослину мікробіологічними препаратами для профілактики грибкових хвороб.

Чого слід уникати 

  • Не використовуйте азотні добрива у серпні, оскільки вони можуть стимулювати ріст пагонів замість цвітіння.
  • Уникайте поливу під час сильної спеки, щоб запобігти перегріву кореневої системи.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко і без проблем змінити колір гортензії. 

Раніше ми розповідали про те, чому не можна садити гортензію біля будинку.

Також ми пояснювали, як правильно обрізати гортензію, щоб виростити пишні квіти.  

У попередніх матеріалах ми ділилися, як можна виростити найпишнішу гортензію у саду.

Варто також згадати, що ми писали про те, як можна захистити гортензії від сонячних променів. 

рослини квіти поради сад гортензія
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації