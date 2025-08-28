Підживлення волотистої гортензії в серпні для пишного цвітіння - поради дачникам

Волотиста гортензія в розпалі серпневого цвітіння. Фото: Pinterest

Серпень — ключовий місяць для догляду за волотистою гортензією. Правильне підживлення в цей період сприяє не лише тривалому та яскравому цвітінню, а й закладу квіткових бруньок на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Чим підживлювати волотисту гортензію у серпні

Квітуча волотиста гортензія рожевого відтінку. Фото: Pixabay

Фосфорно-калійні добрива

Використання монофосфату калію або суміші суперфосфату та сірчанокислого калію стимулює рясне цвітіння та зміцнює пагони. Розчиняйте 10-20 г добрива в 10 л води та поливайте кущі раз на тиждень.

Гортензії віддають перевагу слабокислому ґрунту. Для підкислення можна використовувати розчин лимонної кислоти: 1 ст. л на 10 л води. Цю процедуру проводять один раз у серпні, якщо рівень кислотності ґрунту потребує корекції.

Оновіть шар мульчі навколо рослини, щоб зберегти вологу та захистити кореневу систему від перегріву. Також рекомендується обробити рослину мікробіологічними препаратами для профілактики грибкових хвороб.

Чого слід уникати

Не використовуйте азотні добрива у серпні, оскільки вони можуть стимулювати ріст пагонів замість цвітіння.

Уникайте поливу під час сильної спеки, щоб запобігти перегріву кореневої системи.

