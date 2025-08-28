Підживлення волотистої гортензії в серпні для пишного цвітіння - поради дачникам

Чим підживити волотисту гортензію в серпні для пишного цвітіння
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:30
Волотиста гортензія в розпалі серпневого цвітіння. Фото: Pinterest
Серпень — ключовий місяць для догляду за волотистою гортензією. Правильне підживлення в цей період сприяє не лише тривалому та яскравому цвітінню, а й закладу квіткових бруньок на наступний рік.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим підживлювати волотисту гортензію у серпні
- Фосфорно-калійні добрива
Використання монофосфату калію або суміші суперфосфату та сірчанокислого калію стимулює рясне цвітіння та зміцнює пагони. Розчиняйте 10-20 г добрива в 10 л води та поливайте кущі раз на тиждень.
- Підкислення ґрунту
Гортензії віддають перевагу слабокислому ґрунту. Для підкислення можна використовувати розчин лимонної кислоти: 1 ст. л на 10 л води. Цю процедуру проводять один раз у серпні, якщо рівень кислотності ґрунту потребує корекції.
- Мульчування та захист
Оновіть шар мульчі навколо рослини, щоб зберегти вологу та захистити кореневу систему від перегріву. Також рекомендується обробити рослину мікробіологічними препаратами для профілактики грибкових хвороб.
Чого слід уникати
- Не використовуйте азотні добрива у серпні, оскільки вони можуть стимулювати ріст пагонів замість цвітіння.
- Уникайте поливу під час сильної спеки, щоб запобігти перегріву кореневої системи.
