Что посадить возле беседки - идеи для уюта и красоты

Что посадить возле беседки — красивые и практичные варианты
Беседка может стать настоящим центром отдыха во дворе. Чтобы она выглядела гармонично, стоит продумать озеленение рядом — от вьющихся лиан до душистых цветов и декоративных кустов.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Вьющиеся растения для тени и декора
- Дикий виноград — быстро оплетает стены и дает прохладу.
- Плющ — неприхотливый, всегда зеленый.
- Клематисы или плетистые розы — создают яркий акцент и романтическую атмосферу.
Кусты возле беседки
- Гортензия — роскошные крупные соцветия.
- Спирея или барбарис — для декоративной окантовки.
- Жасмин или сирень — наполнят воздух ароматом весной и в начале лета.
Цветы для яркости
- Лаванда, пионы, лилии — добавят цвета и запаха.
- Астры и бархатцы — для осеннего акцента.
- Многолетние флоксы — украсят участок летом.
Деревья для тени
Если рядом с беседкой есть место, можно высадить небольшие декоративные деревья:
- Катальпа или декоративная яблоня — для тени и красоты цветения.
- Ель или туя — как зеленый фон на весь год.
Сочетайте растения так, чтобы беседка была красивой на протяжении всего сезона: весной цветут сирень и пионы, летом — розы и лилии, осенью — астры и декоративные кусты.
Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.
