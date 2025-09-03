Что посадить возле беседки - идеи для уюта и красоты

Беседка, украшенная цветами и декоративными кустами. Фото: iStock

Беседка может стать настоящим центром отдыха во дворе. Чтобы она выглядела гармонично, стоит продумать озеленение рядом — от вьющихся лиан до душистых цветов и декоративных кустов.

Вьющиеся растения для тени и декора

Виноградная лоза под лучами солнца. Фото: Pinterest

Дикий виноград — быстро оплетает стены и дает прохладу.

Плющ — неприхотливый, всегда зеленый.

Клематисы или плетистые розы — создают яркий акцент и романтическую атмосферу.

Кусты возле беседки

Уголок отдыха среди расцветших гортензий. Фото: Pinterest

Гортензия — роскошные крупные соцветия.

Спирея или барбарис — для декоративной окантовки.

Жасмин или сирень — наполнят воздух ароматом весной и в начале лета.

Цветы для яркости

Пышное цветение пионов в саду. Фото: Pinterest

Лаванда, пионы, лилии — добавят цвета и запаха.

Астры и бархатцы — для осеннего акцента.

Многолетние флоксы — украсят участок летом.

Деревья для тени

Садовник высаживает декоративное дерево. Фото: iStock

Если рядом с беседкой есть место, можно высадить небольшие декоративные деревья:

Катальпа или декоративная яблоня — для тени и красоты цветения.

Ель или туя — как зеленый фон на весь год.

Сочетайте растения так, чтобы беседка была красивой на протяжении всего сезона: весной цветут сирень и пионы, летом — розы и лилии, осенью — астры и декоративные кусты.

Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.

