Что посадить возле беседки — красивые и практичные варианты

Дата публикации 3 сентября 2025 07:32
Что посадить возле беседки - идеи для уюта и красоты
Беседка, украшенная цветами и декоративными кустами. Фото: iStock

Беседка может стать настоящим центром отдыха во дворе. Чтобы она выглядела гармонично, стоит продумать озеленение рядом — от вьющихся лиан до душистых цветов и декоративных кустов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Вьющиеся растения для тени и декора

Виноградна лоза під промінням сонця.
Виноградная лоза под лучами солнца. Фото: Pinterest
  • Дикий виноград — быстро оплетает стены и дает прохладу.
  • Плющ — неприхотливый, всегда зеленый.
  • Клематисы или плетистые розы — создают яркий акцент и романтическую атмосферу.

Кусты возле беседки

Куток відпочинку серед розквітлих гортензій.
Уголок отдыха среди расцветших гортензий. Фото: Pinterest
  • Гортензия — роскошные крупные соцветия.
  • Спирея или барбарис — для декоративной окантовки.
  • Жасмин или сирень — наполнят воздух ароматом весной и в начале лета.

Цветы для яркости

Пишне цвітіння півоній у саду.
Пышное цветение пионов в саду. Фото: Pinterest
  • Лаванда, пионы, лилии — добавят цвета и запаха.
  • Астры и бархатцы — для осеннего акцента.
  • Многолетние флоксы — украсят участок летом.

Деревья для тени

Садівник висаджує декоративне дерево.
Садовник высаживает декоративное дерево. Фото: iStock

Если рядом с беседкой есть место, можно высадить небольшие декоративные деревья:

  • Катальпа или декоративная яблоня — для тени и красоты цветения.
  • Ель или туя — как зеленый фон на весь год.

Сочетайте растения так, чтобы беседка была красивой на протяжении всего сезона: весной цветут сирень и пионы, летом — розы и лилии, осенью — астры и декоративные кусты.

Сочетание цветов, кустов и деревьев превратит водоем в гармоничный уголок отдыха. Правильно подобранные культуры сделают пруд не только красивым, но и уютным в любое время года.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
