Які дерева та кущі не можна садити восени - список культур

Людина садить дерево. Фото: Freepik

Восени не всі культури встигають прижитися до морозів. Дізнайтесь, які дерева та кущі не можна садити, аби не втратити врожай наступного року.

Новини.LIVE розповідають, які саджанці краще відкласти до весни.

Реклама

Читайте також:

Чому не всі культури підходять для осінньої посадки

Восени багато садівників планують закласти новий сад або оновити старі насадження. Ґрунт ще теплий, вологи достатньо, і саджанці мають час укорінитися. Але це правило працює не для всіх рослин.

Дерева ростуть на городі. Фото: Freepik

Є культури, яким для адаптації потрібно кілька місяців стабільного тепла. Якщо цього часу не вистачає, коріння не встигає розвинутися, і перші холоди можуть згубити молоду рослину.

Кісточкові культури

До них належать:

вишня,

черешня,

слива.

Врожай черешні у кошику. Фото: Pixabay

Ці дерева формують коріння повільніше, ніж яблуні чи груші. Якщо посадити їх восени, саджанець не встигає зміцнитися й часто підмерзає вже в першу зиму. Особливо ризикована така посадка у північних і східних регіонах України, де морози приходять швидше.

Теплолюбні дерева і кущі

Осіння посадка не підходить для:

персика,

абрикоса,

мигдалю.

Ці культури походять із теплих регіонів, тому їхні бруньки й коренева система дуже чутливі до холоду. Навіть нетривалі заморозки можуть пошкодити рослину. Садівники радять висаджувати такі дерева лише навесні, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +10 °С.

Персики ростуть на дереві. Фото: Pinterest

Обираючи час для висадки дерев і кущів, важливо враховувати не лише сезон, а й біологічні особливості культури. Осіння посадка підходить тільки для зимостійких видів, тоді як кісточкові та теплолюбні саджанці безпечніше залишити до весни. Це збереже не лише майбутній врожай, а й ваші зусилля та кошти.

Ми вже розповідали про те, як захистити грушу від іржі.

Раніше пояснювали, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

Цікаво буде також дізнатися, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Ми писали про те, як виростити найсмачнішу черешню в саду.

Детальніше ми розповідали, чим варто підживлювати сливу в саду.