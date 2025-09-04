Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Які дерева та кущі не можна садити восени — поради садівникам

Які дерева та кущі не можна садити восени — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:34
Які дерева та кущі не можна садити восени - список культур
Людина садить дерево. Фото: Freepik

Восени не всі культури встигають прижитися до морозів. Дізнайтесь, які дерева та кущі не можна садити, аби не втратити врожай наступного року.

Новини.LIVE розповідають, які саджанці краще відкласти до весни.

Реклама
Читайте також:

Чому не всі культури підходять для осінньої посадки

Восени багато садівників планують закласти новий сад або оновити старі насадження. Ґрунт ще теплий, вологи достатньо, і саджанці мають час укорінитися. Але це правило працює не для всіх рослин.

Дерева ростуть на городі.
Дерева ростуть на городі. Фото: Freepik

Є культури, яким для адаптації потрібно кілька місяців стабільного тепла. Якщо цього часу не вистачає, коріння не встигає розвинутися, і перші холоди можуть згубити молоду рослину.

Кісточкові культури

До них належать:

  • вишня,
  • черешня,
  • слива.
Врожай черешні у кошику.
Врожай черешні у кошику. Фото: Pixabay

Ці дерева формують коріння повільніше, ніж яблуні чи груші. Якщо посадити їх восени, саджанець не встигає зміцнитися й часто підмерзає вже в першу зиму. Особливо ризикована така посадка у північних і східних регіонах України, де морози приходять швидше.

Теплолюбні дерева і кущі

Осіння посадка не підходить для:

  • персика,
  • абрикоса,
  • мигдалю.

Ці культури походять із теплих регіонів, тому їхні бруньки й коренева система дуже чутливі до холоду. Навіть нетривалі заморозки можуть пошкодити рослину. Садівники радять висаджувати такі дерева лише навесні, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +10 °С.

Персики
Персики ростуть на дереві. Фото: Pinterest

Обираючи час для висадки дерев і кущів, важливо враховувати не лише сезон, а й біологічні особливості культури. Осіння посадка підходить тільки для зимостійких видів, тоді як кісточкові та теплолюбні саджанці безпечніше залишити до весни. Це збереже не лише майбутній врожай, а й ваші зусилля та кошти.

Ми вже розповідали про те, як захистити грушу від іржі.

Раніше пояснювали, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

Цікаво буде також дізнатися, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Ми писали про те, як виростити найсмачнішу черешню в саду.

Детальніше ми розповідали, чим варто підживлювати сливу в саду.

дерева абрикос персики вишня черешня кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації