Чим треба підживлювати сливу, щоб врожай був завжди великим — поради дачникам

Щоб ваше дерево зі сливами в саду гарно плодоносило, йому потрібні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно вносити під сливу, щоб збирати з плодового дерева великі, смачні та соковиті фрукти.

Чим варто підживлювати сливові дерева в саду

Етап перший — перед початком цвітіння

Перш, ніж сливове дерево в саду почне цвісти, йому вже потрібні певні добрива. На цьому етапі вам необхідно підготувати ефективний розчин з таких інгредієнтів, як:

Сульфат калію — 30 грамів

Сечовина — 60 грамів

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і вносьте на кожне дерево зі сливами по десять літрів приготовленого розчину.

Етап другий — на початку червня

Далі добрива потрібно вносити на початку літа, але для цього потрібен геть інший розчин. Щоб його приготувати, у вас повинні бути під рукою такі інгредієнти, як:

Нітрофоска — 30 грамів

Вода — десять літрів

Змішайте між собою ці інгредієнти, ретельно їх перемішайте і виливайте під сливове дерево, щоб наситити його поживними елементами.

Етап третій — під час достигання плодів

Щоб на цьому етапі підживити сливу, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Нітрофоска — 40 грамів

Сечовина — 30 грамів

Вода — десять літрів

Але варто наголосити, що дорослим деревам потрібно більше добрив, тому на одне таке дерево виливайте три відра приготовленого розчину.

Етап четвертий — після закінчення плодоношення

Після завершення плодоношення сливу також потрібно наситити поживними елементами. Це потрібно робити для того, щоб закрити використані резерви і зробити запаси на зиму. Для підживлення змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — 30 грамів

Суперфосфат — 40 грамів

Вода — десять літрів

Розчиніть засоби у воді та поливайте кожне дерево зі сливами двома відрами приготовленого розчину.

