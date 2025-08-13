Чим треба підживлювати сливу, щоб врожай був завжди великим — поради дачникам

Чим варто підживлювати сливу в саду — найкращі добрива
Щоб ваше дерево зі сливами в саду гарно плодоносило, йому потрібні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно вносити під сливу, щоб збирати з плодового дерева великі, смачні та соковиті фрукти.
Чим варто підживлювати сливові дерева в саду
Етап перший — перед початком цвітіння
Перш, ніж сливове дерево в саду почне цвісти, йому вже потрібні певні добрива. На цьому етапі вам необхідно підготувати ефективний розчин з таких інгредієнтів, як:
- Сульфат калію — 30 грамів
- Сечовина — 60 грамів
- Вода — десять літрів
Змішайте ці інгредієнти і вносьте на кожне дерево зі сливами по десять літрів приготовленого розчину.
Етап другий — на початку червня
Далі добрива потрібно вносити на початку літа, але для цього потрібен геть інший розчин. Щоб його приготувати, у вас повинні бути під рукою такі інгредієнти, як:
- Нітрофоска — 30 грамів
- Вода — десять літрів
Змішайте між собою ці інгредієнти, ретельно їх перемішайте і виливайте під сливове дерево, щоб наситити його поживними елементами.
Етап третій — під час достигання плодів
Щоб на цьому етапі підживити сливу, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Нітрофоска — 40 грамів
- Сечовина — 30 грамів
- Вода — десять літрів
Але варто наголосити, що дорослим деревам потрібно більше добрив, тому на одне таке дерево виливайте три відра приготовленого розчину.
Етап четвертий — після закінчення плодоношення
Після завершення плодоношення сливу також потрібно наситити поживними елементами. Це потрібно робити для того, щоб закрити використані резерви і зробити запаси на зиму. Для підживлення змішайте між собою такі інгредієнти, як:
- Сульфат калію — 30 грамів
- Суперфосфат — 40 грамів
- Вода — десять літрів
Розчиніть засоби у воді та поливайте кожне дерево зі сливами двома відрами приготовленого розчину.
