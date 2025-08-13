Чем надо подкармливать сливу, чтобы урожай был всегда большим — советы дачникам

Чем стоит подкармливать сливу в саду — самые лучшие удобрения
Чтобы ваше дерево со сливами в саду хорошо плодоносило, ему нужны питательные элементы. Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо вносить под сливу, чтобы собирать с плодового дерева большие, вкусные и сочные фрукты.
Чем стоит подкармливать сливовые деревья в саду
Этап первый — перед началом цветения
Прежде, чем сливовое дерево в саду начнет цвести, ему уже нужны определенные удобрения. На этом этапе вам необходимо подготовить эффективный раствор из таких ингредиентов, как:
- Сульфат калия — 30 грамм
- Мочевина — 60 грамм
- Вода — десять литров
Смешайте эти ингредиенты и вносите на каждое дерево со сливами по десять литров приготовленного раствора.
Этап второй — в начале июня
Далее удобрения нужно вносить в начале лета, но для этого нужен совершенно другой раствор. Чтобы его приготовить, у вас должны быть под рукой такие ингредиенты, как:
- Нитрофоска — 30 грамм
- Вода — десять литров
Смешайте между собой эти ингредиенты, тщательно их перемешайте и выливайте под сливовое дерево, чтобы насытить его питательными элементами.
Этап третий — во время созревания плодов
Чтобы на этом этапе подкормить сливу, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Нитрофоска — 40 грамм
- Мочевина — 30 грамм
- Вода — десять литров
Но стоит отметить, что взрослым деревьям нужно больше удобрений, поэтому на одно такое дерево выливайте три ведра приготовленного раствора.
Этап четвертый — после окончания плодоношения
После завершения плодоношения сливу также нужно насытить питательными элементами. Это нужно делать для того, чтобы закрыть использованные резервы и сделать запасы на зиму. Для подкормки смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Сульфат калия — 30 грамм
- Суперфосфат — 40 грамм
- Вода — десять литров
Растворите средства в воде и поливайте каждое дерево со сливами двумя ведрами приготовленного раствора.
