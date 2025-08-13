Видео
Главная Дом и огород Чем стоит подкармливать сливу в саду — самые лучшие удобрения

Чем стоит подкармливать сливу в саду — самые лучшие удобрения

Дата публикации 13 августа 2025 19:30
Чем надо подкармливать сливу, чтобы урожай был всегда большим — советы дачникам
Женщина, которая собирает урожай сливы в саду. Фото: Pinterest

Чтобы ваше дерево со сливами в саду хорошо плодоносило, ему нужны питательные элементы. Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо вносить под сливу, чтобы собирать с плодового дерева большие, вкусные и сочные фрукты.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Чем стоит подкармливать сливовые деревья в саду

Этап первый — перед началом цветения

Прежде, чем сливовое дерево в саду начнет цвести, ему уже нужны определенные удобрения. На этом этапе вам необходимо подготовить эффективный раствор из таких ингредиентов, как:

  • Сульфат калия — 30 грамм
  • Мочевина — 60 грамм
  • Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и вносите на каждое дерево со сливами по десять литров приготовленного раствора.

Слива
Урожай сливы на плодовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Этап второй — в начале июня

Далее удобрения нужно вносить в начале лета, но для этого нужен совершенно другой раствор. Чтобы его приготовить, у вас должны быть под рукой такие ингредиенты, как:

  • Нитрофоска — 30 грамм
  • Вода — десять литров

Смешайте между собой эти ингредиенты, тщательно их перемешайте и выливайте под сливовое дерево, чтобы насытить его питательными элементами.

Этап третий — во время созревания плодов

Чтобы на этом этапе подкормить сливу, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Нитрофоска — 40 грамм
  • Мочевина — 30 грамм
  • Вода — десять литров

Но стоит отметить, что взрослым деревьям нужно больше удобрений, поэтому на одно такое дерево выливайте три ведра приготовленного раствора.

Подкормка дерева
Процесс подкормки дерева в саду. Фото: Pinterest

Этап четвертый — после окончания плодоношения

После завершения плодоношения сливу также нужно насытить питательными элементами. Это нужно делать для того, чтобы закрыть использованные резервы и сделать запасы на зиму. Для подкормки смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Сульфат калия — 30 грамм
  • Суперфосфат — 40 грамм
  • Вода — десять литров

Растворите средства в воде и поливайте каждое дерево со сливами двумя ведрами приготовленного раствора.

Напомним, мы писали о том, почему сливы на дереве начали трескаться и что делать.

Ранее мы рассказывали о том, почему со сливы падают зеленые плоды и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, можно ли выращивать сливу с вишней на одном участке.

деревья удобрения советы сад слива плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
