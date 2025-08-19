Відео
Головна Дім та город Як виростити найсмачнішу черешню в саду — правила догляду

Як виростити найсмачнішу черешню в саду — правила догляду

Дата публікації: 19 серпня 2025 01:12
Як правильно доглядати черешню в саду — поради дачникам
Жінка, яка збирає врожай черешні в саду. Фото: Freepik

Щоб врожай на вашій черешні завжди був великим і смачним, потрібно знати певні правила догляду. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно обов’язково робити з цим плодовим деревом у саду під час вирощування, щоб отримати соковиті та солодкі ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Як доглядати черешню в саду, щоб вона гарно плодоносила

Вибір сорту

По-перше, для отримання гарного врожаю потрібно обрати правильний сорт, в залежності від клімату у вашому регіоні. Серед дачників є гібриди, які користуються особливою увагою. Йдеться про такі сорти черешні, як:

  • "Дачниця"
  • "Великоплідна"
  • "Ярославна"
  • "Темп"
Черешня
Стиглі черешні на гілці дерева в саду. Фото: Pinterest

Вибір саджанців

До того ж, не менш важливим буде вибір гарного посадкового матеріалу, який допоможе вам отримати якісний врожай. Дачники з досвідом рекомендують купувати саджанці черешні тільки в перевірених розплідниках. Здоровий саджанець повинен мати гарно сформоване коріння, міцні гілки та гладку кору.

Догляд після посадки

Протягом вегетаційного періоду черешню потрібно кілька разів підживлювати мінеральними добривами. Робиться це зазвичай до чотирьох разів на рік з дорослими деревами і до двох разів — з молодими.

Щороку це дерево також потребує санітарної обрізки з видаленням сухих і хворих гілок. На ранніх етапах розвитку плодового дерева потрібно формувати його крону. Також треба обробляти рослини від захворювань і шкідників, оскільки від цього вона може втратити врожай на 50%. 

А ще потрібно мульчувати черешню певними органічними матеріалами. Йдеться про солому, тирсу або скошену траву. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити черешню в саду від бактеріального раку. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева потрібно встигнути обрізати до вересня 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, якими добривами краще підживлювати сливу в саду.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
