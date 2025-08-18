Які дерева в саду треба обрізати до вересня 2025 — поради дачникам

Встигніть обрізати ці дерева до вересня 2025 — поради дачникам
Наприкінці літа всі садівники починають "дарувати нове життя" своїм плодовим деревам на ділянці, але не всім це потрібно. Дізнайтеся, чому деякі потребують цієї процедури влітку і які дерева важливо встигнути обрізати до початку осені.
Чому варто обрізати дерева влітку
Наприкінці літа у плодових дерев закінчується активний ріст пагонів, але в них ще є сили на відновлення. Обрізаючи зайві гілки в цей період, ви дозволяєте рослинам зосередити поживні елементи на плодах і підготуватися до зимового періоду.
А ще літня обрізка стимулює ріст нових пагонів, покращує освітлення крони і знижує ризик розвитку грибкових хвороб. До того ж, це гарний метод сформувати компактну крону, полегшуючи догляд і збір врожаю у саду.
Які дерева варто обрізати наприкінці літа
Яблуня
Обрізка цього плодового дерева влітку закладає плодові бруньки на наступний рік. Видалення слабких і вертикальних гілок формує відкриту крону, а це покращує якість яблук на дереві.
Груша
Обрізаючи це фруктове дерево наприкінці літа, ви балансуєте ріст пагонів і формуєте великі плоди. Особливу увагу звертайте на обрізку жирових пагонів, які ростуть у вертикальному положенні.
Слива
Літня обрізка цього дерева робить його молодшим, видаляючи загущені місця на кроні. Це покращує врожай на плодовому дереві та полегшує вам догляд сливи.
Персик
Це дерево витрачає багато сил на довгі пагони, тому їх варто видаляти, щоб сформувати правильну крону і прибрати пошкоджені гілки.
Алича
Літня обрізка цього дерева формує компактну крони, а це полегшує вам збір врожаю і покращує загальний стан плодового дерева.
Черешня і вишня
Обрізка цих плодових дерев в літню пору року допомагає прибрати слабкі пагони і сформувати гарну крону.
