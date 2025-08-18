Які дерева в саду треба обрізати до вересня 2025 — поради дачникам

Людина, яка обрізає плодове дерево в саду. Фото: Pinterest

Наприкінці літа всі садівники починають "дарувати нове життя" своїм плодовим деревам на ділянці, але не всім це потрібно. Дізнайтеся, чому деякі потребують цієї процедури влітку і які дерева важливо встигнути обрізати до початку осені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама

Читайте також:

Чому варто обрізати дерева влітку

Наприкінці літа у плодових дерев закінчується активний ріст пагонів, але в них ще є сили на відновлення. Обрізаючи зайві гілки в цей період, ви дозволяєте рослинам зосередити поживні елементи на плодах і підготуватися до зимового періоду.

А ще літня обрізка стимулює ріст нових пагонів, покращує освітлення крони і знижує ризик розвитку грибкових хвороб. До того ж, це гарний метод сформувати компактну крону, полегшуючи догляд і збір врожаю у саду.

Які дерева варто обрізати наприкінці літа

Яблуня

Обрізка цього плодового дерева влітку закладає плодові бруньки на наступний рік. Видалення слабких і вертикальних гілок формує відкриту крону, а це покращує якість яблук на дереві.

Врожай червоних яблук на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Груша

Обрізаючи це фруктове дерево наприкінці літа, ви балансуєте ріст пагонів і формуєте великі плоди. Особливу увагу звертайте на обрізку жирових пагонів, які ростуть у вертикальному положенні.

Врожай груші на фруктовому дереві. Фото: Pixabay

Слива

Літня обрізка цього дерева робить його молодшим, видаляючи загущені місця на кроні. Це покращує врожай на плодовому дереві та полегшує вам догляд сливи.

Стиглі плоди сливи на дереві. Фото: Pinterest

Персик

Це дерево витрачає багато сил на довгі пагони, тому їх варто видаляти, щоб сформувати правильну крону і прибрати пошкоджені гілки.

Врожай персиків на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Алича

Літня обрізка цього дерева формує компактну крони, а це полегшує вам збір врожаю і покращує загальний стан плодового дерева.

Жовта алича на плодовому дереві. Фото: Pixabay

Черешня і вишня

Обрізка цих плодових дерев в літню пору року допомагає прибрати слабкі пагони і сформувати гарну крону.

Дерево черешні та вишні в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживлювати сливу в саду для смачного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити біля груші в саду.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити яблуню з вишнею в саду восени.