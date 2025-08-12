Чому саджанці плодових дерев не ростуть — що з цим робити, поради дачникам

Саджанці плодових дерев не ростуть — чого і що робити
Якщо ви посадили саджанець якогось плодового дерева у своєму саду, але він аж ніяк не хоче далі "рухатися", ймовірно, ви припустилися помилки. Досвідчені дачники розповіли, чому молоді рослини не хочуть рости і що потрібно робити, щоб виправити цю ситуацію.
Чому саджанці дерев відмовляються рости після посадки — що робити
Неправильний вибір саджанця
Щоб вчасно виправити ситуацію, перед покупкою обов’язково дивіться, щоб коріння було пружним, вологим і без темних гнилих ділянок. Також обирайте сорти під свій клімат, купляйте якісні саджанці та робіть це виключно у сертифікованих розплідниках.
Поганий ґрунт
Перед посадкою перевірте ґрунт на рівень кислотності — якщо він не підходить, то виправте проблему за місяць до висаджування саджанця.
Неправильна посадка
Щоб вчасно це виправити, заздалегідь приготуйте яму – яблуням і грушам потрібно 60-80 сантиметрів у діаметрі та 50-60 сантиметрів завглибшки. Коренева шийка повинна розташовуватися на три-п’ять сантиметрів вище за рівень ґрунту. Садити саджанці потрібно навесні з березня до квітня або восени з вересня до жовтня.
Неправильний полив
Перш, ніж садити дерево, перевірте рівень вологості ґрунту на глибині в десять або 15 сантиметрів. Молодим яблуням або грушам потрібно від десяти до 20 літрів води один раз на тиждень, коли надворі сухо. І обов’язково мульчуйте дерево, щоб утримати вологу.
Дефіцит поживних елементів
Саджанцям фруктових дерев потрібен азот, калій і фосфор, але вносити добрива потрібно дозовано. Навесні використовуйте добрива з азотом, а восени — з фосфором і калієм. На один квадратний метр пристовбурного кола потрібно від 20 до 30 грамів комплексного добрива. Також використовуйте перегній або компост.
Наявність захворювань і шкідників
Обов’язково рано навесні обробляйте саджанці дерева фунгіцидами, перевіряйте коріння на наявність шкідників чи хвороб і видаляйте постраждале листя.
Неправильне місце посадки
Садити дерева потрібно там, де гарне освітлення, немає сильних вітрів і застою води. Перед посадкою обов’язково дивіться на те, що росте поруч, щоб переконатися, що саджанець не конкуруватиме за поживні елементи.
Вплив погоди і клімату
Щоб вплив погоди не був таким сильним, захищайте саджанці — для цього на зиму накривайте їх і мульчуйте пристовбурне коло. Якщо у вашому регіоні суворі зими, то обирайте сорти, які витримують морози.
