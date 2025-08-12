Відео
Саджанці плодових дерев не ростуть — чого і що робити

Саджанці плодових дерев не ростуть — чого і що робити

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:54
Чому саджанці плодових дерев не ростуть — що з цим робити, поради дачникам
Людина, яка висаджує дерево в саду. Фото: Pinterest

Якщо ви посадили саджанець якогось плодового дерева у своєму саду, але він аж ніяк не хоче далі "рухатися", ймовірно, ви припустилися помилки. Досвідчені дачники розповіли, чому молоді рослини не хочуть рости і що потрібно робити, щоб виправити цю ситуацію.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Чому саджанці дерев відмовляються рости після посадки — що робити

Неправильний вибір саджанця

Щоб вчасно виправити ситуацію, перед покупкою обов’язково дивіться, щоб коріння було пружним, вологим і без темних гнилих ділянок. Також обирайте сорти під свій клімат, купляйте якісні саджанці та робіть це виключно у сертифікованих розплідниках.

Поганий ґрунт

Перед посадкою перевірте ґрунт на рівень кислотності — якщо він не підходить, то виправте проблему за місяць до висаджування саджанця.

Дерево
Процедура посадки плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Неправильна посадка

Щоб вчасно це виправити, заздалегідь приготуйте яму – яблуням і грушам потрібно 60-80 сантиметрів у діаметрі та 50-60 сантиметрів завглибшки. Коренева шийка повинна розташовуватися на три-п’ять сантиметрів вище за рівень ґрунту. Садити саджанці потрібно навесні з березня до квітня або восени з вересня до жовтня.

Неправильний полив

Перш, ніж садити дерево, перевірте рівень вологості ґрунту на глибині в десять або 15 сантиметрів. Молодим яблуням або грушам потрібно від десяти до 20 літрів води один раз на тиждень, коли надворі сухо. І обов’язково мульчуйте дерево, щоб утримати вологу.

Дефіцит поживних елементів

Саджанцям фруктових дерев потрібен азот, калій і фосфор, але вносити добрива потрібно дозовано. Навесні використовуйте добрива з азотом, а восени — з фосфором і калієм. На один квадратний метр пристовбурного кола потрібно від 20 до 30 грамів комплексного добрива. Також використовуйте перегній або компост.

Дерево
Саджанець дерева в землі в саду. Фото: Freepik

Наявність захворювань і шкідників

Обов’язково рано навесні обробляйте саджанці дерева фунгіцидами, перевіряйте коріння на наявність шкідників чи хвороб і видаляйте постраждале листя.

Неправильне місце посадки

Садити дерева потрібно там, де гарне освітлення, немає сильних вітрів і застою води. Перед посадкою обов’язково дивіться на те, що росте поруч, щоб переконатися, що саджанець не конкуруватиме за поживні елементи.

Вплив погоди і клімату

Щоб вплив погоди не був таким сильним, захищайте саджанці — для цього на зиму накривайте їх і мульчуйте пристовбурне коло. Якщо у вашому регіоні суворі зими, то обирайте сорти, які витримують морози. 

дерева поради сад ефективні способи саджанці плодові дерева
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
