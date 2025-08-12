Видео
Главная Дом и огород Саженцы плодовых деревьев не растут — чего и что делать

Саженцы плодовых деревьев не растут — чего и что делать

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:54
Почему саженцы плодовых деревьев не растут — что с этим делать, советы дачникам
Человек, который высаживает дерево в саду. Фото: Pinterest

Если вы посадили саженец какого-то плодового дерева в своем саду, но он отнюдь не хочет дальше "двигаться", вероятно, вы допустили ошибку. Опытные дачники рассказали, почему молодые растения не хотят расти и что нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Почему саженцы деревьев отказываются расти после посадки — что делать

Неправильный выбор саженца

Чтобы вовремя исправить ситуацию, перед покупкой обязательно смотрите, чтобы корни были упругими, влажными и без темных гнилых участков. Также выбирайте сорта под свой климат, покупайте качественные саженцы и делайте это исключительно в сертифицированных питомниках.

Плохая почва

Перед посадкой проверьте почву на уровень кислотности — если она не подходит, то исправьте проблему за месяц до высадки саженца.

Дерево
Процедура посадки плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Неправильная посадка

Чтобы вовремя это исправить, заранее приготовьте яму — яблоням и грушам нужно 60-80 сантиметров в диаметре и 50-60 сантиметров в глубину. Корневая шейка должна располагаться на три-пять сантиметров выше уровня почвы. Сажать саженцы нужно весной с марта по апрель или осенью с сентября по октябрь.

Неправильный полив

Прежде, чем сажать дерево, проверьте уровень влажности почвы на глубине в десять или 15 сантиметров. Молодым яблоням или грушам нужно от десяти до 20 литров воды один раз в неделю, когда на улице сухо. И обязательно мульчируйте дерево, чтобы удержать влагу.

Дефицит питательных элементов

Саженцам фруктовых деревьев нужен азот, калий и фосфор, но вносить удобрения нужно дозировано. Весной используйте удобрения с азотом, а осенью — с фосфором и калием. На один квадратный метр приствольного круга нужно от 20 до 30 грамм комплексного удобрения. Также используйте перегной или компост.

Дерево
Саженец дерева в земле в саду. Фото: Freepik

Наличие заболеваний и вредителей

Обязательно рано весной обрабатывайте саженцы дерева фунгицидами, проверяйте корни на наличие вредителей или болезней и удаляйте пострадавшие листья.

Неправильное место посадки

Сажать деревья нужно там, где хорошее освещение, нет сильных ветров и застоя воды. Перед посадкой обязательно смотрите на то, что растет рядом, чтобы убедиться, что саженец не будет конкурировать за питательные элементы.

Влияние погоды и климата

Чтобы влияние погоды не было таким сильным, защищайте саженцы — для этого на зиму накрывайте их и мульчируйте приствольный круг. Если в вашем регионе суровые зимы, то выбирайте сорта, которые выдерживают морозы.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
