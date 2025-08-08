Відео
Головна Дім та город Обов'язково підживіть цим яблуню з вишнею в саду восени 2025

Обов'язково підживіть цим яблуню з вишнею в саду восени 2025

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:30
Чим треба підживити яблуню і вишню восени 2025 — поради садівникам
Збір врожаю яблук і вишні в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Восени всі плодові дерева в саду, зокрема, яблуні та вишні, потребують поживних елементів, які допоможуть їм гарно плодоносити наступного сезону. Досвідчені дачники розповіли, які добрива потрібно обов’язково внести під ці рослини в осінню пору року, щоб закласти смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Кожен справжній садівник мріє виростити на своїй дачній ділянці найкращі плодові дерева зі смачними фруктами на них. Одними з таких дерев є яблуня та вишня. Та для гарного врожаю недостатньо просто правильно посадити ці рослини.

Восени цим фруктовим деревам потрібні певні добрива, які насичують їх всіма необхідними поживними речовинами. Це важливо для того, щоб отримати рясний врожай наступного сезону. Щоб не припуститися помилки і не зіпсувати ріст дерев, дізнайтеся, які добрива їм потрібні восени.

Коллаж
Врожай яблук і вишень на деревах у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Які добрива варто внести під яблуню і вишню восени

Яблуня

В осінню пору року яблуневим деревам потрібен деревний попіл у кількості однієї жмені та суперфосфат у кількості 30 грамів. Але перш, ніж підживлювати рослини, необхідно рясно їх полити. Це потрібно для того, щоб поживні елементи краще засвоювалися. Цю суміш варто внести безпосередньо в землю навколо кореневої системи.

Вишня

Щоб підживити вишневі дерева в саду восени, скористайтеся сумішшю з таких інгредієнтів, як:

  • Калій сульфат — дві великі ложки
  • Суперфосфат — три ложки
  • Вода — одне відро

На кожен саджанець вишні треба витрачати по одному відрі приготовленої суміші. До речі, цю комбінацію добрив можна вносити і під абрикоси зі сливами.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати яблуню в саду від мурах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна позбутися плодожерки на яблуні в саду. 

Також ми повідомляли про те, чому вишня сохне після цвітіння і як врятувати дерево.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
