Чому яблука на дереві не ростуть або осипаються — як врятувати врожай, поради садівникам

Збір врожаю яблук з дерева в саду. Фото: Pinterest

Якщо ви раптом помітили, що яблуні у вашому саду цвітуть, але не плодоносять чи скидають зав’язь, це може бути ознакою проблем. Досвідчені дачники розповіли, в чому можуть бути причини і що робити, щоб повернути врожай фруктів на плодовому дереві.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама

Читайте також:

Чому на яблуні немає плодів чи зав’язі — що робити

Місце для посадки

Перед посадкою яблунь виберіть місце, куди максимально потрапляє світло від сонячних променів. Річ у тім, що недостатнє освітлення сповільнює ріст і знижує родючість на деревах. Також запам’ятайте, що коріння яблунь не любить застою води, тому воно починає гнити.

Підготовка ґрунту

Яблуні не можуть поглинати живлення, якщо ростуть у важких глинистих або кислих ґрунтах. Тому підживіть землю перегноєм чи компостом, щоб покращити її структуру і розвиток коріння дерев. А ще обов’язково перевірте кислотність, щоб вона була від шести до семи, і якщо ця позначка перевищена, завапнуйте або внесіть доломітове борошно.

Врожай стиглих яблук на дереві. Фото: Pinterest

Поживні елементи

Якщо у ґрунті мало поживних речовин, плоди виростають слабкими та маленькими. Підживіть ґрунт комплексними добривами, які наситять його азотом, фосфором, калієм, а також залізом, бором і магнієм.

Захист від шкідників і хвороб

Обов’язково захищайте яблуню від попелиці, кліщів і яблуневого пильщика, а також від парші та актиномікозу. Обробляйте дерева інсектицидами або фунгіцидами, але краще використовуйте сонечків чи паразитних ос.

Сусідство з іншими деревами

Наприклад, абрикос, кизил чи гранат можуть запилювати яблуню, але вони можуть конкурувати з нею за вологу і поживні елементи. Тому стежте за рівнем вологи і родючістю ґрунту навколо дерева.

Велика яблуня з рясним врожаєм у саду. Фото: Pinterest

Полив дерева

У період активного росту і формування зав’язі яблуня потребує регулярного поливу. За один сезон забезпечуйте її десь 30-50 сантиметрами води і обов’язково мульчуйте землю навколо, щоб утримати вологу.

Обрізка дерева

Надмірна або нерегулярна обрізка псує баланс потрапляння повітря до коріння й освітлення крони. Тому обрізайте відповідно до віку рослини та специфіки вашого сорту яблуні.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися плодожерки на яблуні.

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля яблуні в саду для покращення врожаю.

Також ми повідомляли про те, які дерева не можна садити біля яблуні в саду.