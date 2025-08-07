Видео
Главная Дом и огород Яблоки на дереве не растут или опадают — почему и что делать

Яблоки на дереве не растут или опадают — почему и что делать

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:22
Почему яблоки на дереве не растут или осыпаются — как спасти урожай, советы садоводам
Сбор урожая яблок с дерева в саду. Фото: Pinterest

Если вы вдруг заметили, что яблони в вашем саду цветут, но не плодоносят или сбрасывают завязь, это может быть признаком проблем. Опытные дачники рассказали, в чем могут быть причины и что делать, чтобы вернуть урожай фруктов на плодовом дереве.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Читайте также:

Почему на яблоне нет плодов или завязи — что делать

Место для посадки

Перед посадкой яблонь выберите место, куда максимально попадает свет от солнечных лучей. Дело в том, что недостаточное освещение замедляет рост и снижает плодородие на деревьях. Также запомните, что корни яблонь не любят застоя воды, поэтому они начинают гнить.

Подготовка почвы

Яблони не могут поглощать питание, если растут в тяжелых глинистых или кислых почвах. Поэтому подкормите землю перегноем или компостом, чтобы улучшить ее структуру и развитие корней деревьев. А еще обязательно проверьте кислотность, чтобы она была от шести до семи, и если эта отметка превышена, заизвесткуйте или внесите доломитовую муку.

Яблоки
Урожай спелых яблок на дереве. Фото: Pinterest

Питательные элементы

Если в почве мало питательных веществ, плоды вырастают слабыми и маленькими. Подкормите почву комплексными удобрениями, которые насытят ее азотом, фосфором, калием, а также железом, бором и магнием.

Защита от вредителей и болезней

Обязательно защищайте яблоню от тли, клещей и яблоневого пилильщика, а также от парши и актиномикоза. Обрабатывайте деревья инсектицидами или фунгицидами, но лучше используйте божьих коровок или паразитных ос.

Соседство с другими деревьями

Например, абрикос, кизил или гранат могут опылять яблоню, но они могут конкурировать с ней за влагу и питательные элементы. Поэтому следите за уровнем влаги и плодородием почвы вокруг дерева.

Яблоня
Большая яблоня с обильным урожаем в саду. Фото: Pinterest

Полив дерева

В период активного роста и формирования завязи яблоня нуждается в регулярном поливе. За один сезон обеспечивайте ее где-то 30-50 сантиметрами воды и обязательно мульчируйте землю вокруг, чтобы удержать влагу.

Обрезка дерева

Чрезмерная или нерегулярная обрезка портит баланс попадания воздуха к корням и освещения кроны. Поэтому обрезайте в соответствии с возрастом растения и спецификой вашего сорта яблони.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от плодожорки на яблоне.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле яблони в саду для улучшения урожая.

Также мы сообщали о том, какие деревья нельзя сажать возле яблони в саду.

деревья советы сад яблоки яблоня плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
