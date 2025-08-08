Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Обязательно подкормите этим яблоню с вишней в саду осенью 2025

Обязательно подкормите этим яблоню с вишней в саду осенью 2025

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:30
Чем надо подкормить яблоню и вишню осенью 2025 — советы садоводам
Сбор урожая яблок и вишни в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Осенью все плодовые деревья в саду, в частности, яблони и вишни, нуждаются в питательных элементах, которые помогут им хорошо плодоносить в следующем сезоне. Опытные дачники рассказали, какие удобрения нужно обязательно внести под эти растения в осеннее время года, чтобы заложить вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Реклама
Читайте также:

Каждый настоящий садовод мечтает вырастить на своем дачном участке самые лучшие плодовые деревья с вкусными фруктами на них. Одними из таких деревьев являются яблоня и вишня. Но для хорошего урожая недостаточно просто правильно посадить эти растения.

Осенью этим фруктовым деревьям нужны определенные удобрения, которые насыщают их всеми необходимыми питательными веществами. Это важно для того, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне. Чтобы не допустить ошибки и не испортить рост деревьев, узнайте, какие удобрения им нужны осенью.

Коллаж
Урожай яблок и вишен на деревьях в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Какие удобрения стоит внести под яблоню и вишню осенью

Яблоня

В осеннее время года яблочным деревьям нужна древесная зола в количестве одной горсти и суперфосфат в количестве 30 грамм. Но прежде, чем подкармливать растения, необходимо обильно их полить. Это нужно для того, чтобы питательные элементы лучше усваивались. Эту смесь следует внести непосредственно в землю вокруг корневой системы.

Вишня

Чтобы подкормить вишневые деревья в саду осенью, воспользуйтесь смесью из таких ингредиентов, как:

  • Калий сульфат — две большие ложки
  • Суперфосфат — три ложки
  • Вода — одно ведро

На каждый саженец вишни надо расходовать по одному ведру приготовленной смеси. Кстати, эту комбинацию удобрений можно вносить и под абрикосы со сливами.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти яблоню в саду от муравьев.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избавиться от плодожорки на яблоне в саду.

Также мы сообщали о том, почему вишня сохнет после цветения и как спасти дерево.

осень деревья советы вишня яблоня плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации