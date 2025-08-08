Чем надо подкормить яблоню и вишню осенью 2025 — советы садоводам

Сбор урожая яблок и вишни в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Осенью все плодовые деревья в саду, в частности, яблони и вишни, нуждаются в питательных элементах, которые помогут им хорошо плодоносить в следующем сезоне. Опытные дачники рассказали, какие удобрения нужно обязательно внести под эти растения в осеннее время года, чтобы заложить вкусный урожай.

Каждый настоящий садовод мечтает вырастить на своем дачном участке самые лучшие плодовые деревья с вкусными фруктами на них. Одними из таких деревьев являются яблоня и вишня. Но для хорошего урожая недостаточно просто правильно посадить эти растения.

Осенью этим фруктовым деревьям нужны определенные удобрения, которые насыщают их всеми необходимыми питательными веществами. Это важно для того, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне. Чтобы не допустить ошибки и не испортить рост деревьев, узнайте, какие удобрения им нужны осенью.

Какие удобрения стоит внести под яблоню и вишню осенью

Яблоня

В осеннее время года яблочным деревьям нужна древесная зола в количестве одной горсти и суперфосфат в количестве 30 грамм. Но прежде, чем подкармливать растения, необходимо обильно их полить. Это нужно для того, чтобы питательные элементы лучше усваивались. Эту смесь следует внести непосредственно в землю вокруг корневой системы.

Вишня

Чтобы подкормить вишневые деревья в саду осенью, воспользуйтесь смесью из таких ингредиентов, как:

Калий сульфат — две большие ложки

Суперфосфат — три ложки

Вода — одно ведро

На каждый саженец вишни надо расходовать по одному ведру приготовленной смеси. Кстати, эту комбинацию удобрений можно вносить и под абрикосы со сливами.

