Как правильно ухаживать за черешней в саду — советы дачникам

Женщина, которая собирает урожай черешни в саду. Фото: Freepik

Чтобы урожай на вашей черешне всегда был большим и вкусным, нужно знать определенные правила ухода. Опытные дачники рассказали, что необходимо обязательно делать с этим плодовым деревом в саду во время выращивания, чтобы получить сочные и сладкие ягоды.

Новини.LIVE

Как ухаживать за черешней в саду, чтобы она хорошо плодоносила

Выбор сорта

Во-первых, для получения хорошего урожая нужно выбрать правильный сорт, в зависимости от климата в вашем регионе. Среди дачников есть гибриды, которые пользуются особым вниманием. Речь идет о таких сортах черешни, как:

"Дачница"

"Крупноплодная"

"Ярославна"

"Темп"

Спелые черешни на ветке дерева в саду. Фото: Pinterest

Выбор саженцев

К тому же, не менее важным будет выбор хорошего посадочного материала, который поможет вам получить качественный урожай. Дачники с опытом рекомендуют покупать саженцы черешни только в проверенных питомниках. Здоровый саженец должен иметь хорошо сформированные корни, крепкие ветви и гладкую кору.

Уход после посадки

В течение вегетационного периода черешню нужно несколько раз подкармливать минеральными удобрениями. Делается это обычно до четырех раз в год со взрослыми деревьями и до двух раз — с молодыми.

Каждый год это дерево также нуждается в санитарной обрезке с удалением сухих и больных веток. На ранних этапах развития плодового дерева нужно формировать его крону. Также надо обрабатывать растения от заболеваний и вредителей, поскольку от этого оно может потерять урожай на 50%.

А еще нужно мульчировать черешню определенными органическими материалами. Речь идет о соломе, опилках или скошенной траве.

