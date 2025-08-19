Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как вырастить самую вкусную черешню в саду — правила ухода

Как вырастить самую вкусную черешню в саду — правила ухода

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 01:12
Как правильно ухаживать за черешней в саду — советы дачникам
Женщина, которая собирает урожай черешни в саду. Фото: Freepik

Чтобы урожай на вашей черешне всегда был большим и вкусным, нужно знать определенные правила ухода. Опытные дачники рассказали, что необходимо обязательно делать с этим плодовым деревом в саду во время выращивания, чтобы получить сочные и сладкие ягоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Как ухаживать за черешней в саду, чтобы она хорошо плодоносила

Выбор сорта

Во-первых, для получения хорошего урожая нужно выбрать правильный сорт, в зависимости от климата в вашем регионе. Среди дачников есть гибриды, которые пользуются особым вниманием. Речь идет о таких сортах черешни, как:

  • "Дачница"
  • "Крупноплодная"
  • "Ярославна"
  • "Темп"
Черешня
Спелые черешни на ветке дерева в саду. Фото: Pinterest

Выбор саженцев

К тому же, не менее важным будет выбор хорошего посадочного материала, который поможет вам получить качественный урожай. Дачники с опытом рекомендуют покупать саженцы черешни только в проверенных питомниках. Здоровый саженец должен иметь хорошо сформированные корни, крепкие ветви и гладкую кору.

Уход после посадки

В течение вегетационного периода черешню нужно несколько раз подкармливать минеральными удобрениями. Делается это обычно до четырех раз в год со взрослыми деревьями и до двух раз — с молодыми.

Каждый год это дерево также нуждается в санитарной обрезке с удалением сухих и больных веток. На ранних этапах развития плодового дерева нужно формировать его крону. Также надо обрабатывать растения от заболеваний и вредителей, поскольку от этого оно может потерять урожай на 50%.

А еще нужно мульчировать черешню определенными органическими материалами. Речь идет о соломе, опилках или скошенной траве.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить черешню в саду от бактериального рака.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нужно успеть обрезать до сентября 2025 года.

Также мы сообщали о том, какими удобрениями лучше подкармливать сливу в саду.

деревья ягоды советы сад черешня плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации