Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити грушу від іржі — чим обробити дерево

Як захистити грушу від іржі — чим обробити дерево

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:54
Як захистити грушу від іржі - дієві методи та профілактика
Іржа на груші. Фото: iStock

Іржа груші — небезпечне грибкове захворювання, яке виснажує дерево, різко знижує врожайність та швидко поширюється. Вчасний захист допоможе уникнути втрат.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами та розповідає як зупинити грибок.

Реклама
Читайте також:

Що таке іржа груші

Уражене грибком листя.
Уражене грибком листя. Фото: Depositphotos

Хворобу викликає грибок Gymnosporangium sabinae. На листках з’являються яскраво-помаранчеві плями, пізніше вони темнішають і спричиняють передчасне опадання листя. Дерево слабшає, стає вразливим до інших хвороб, а врожайність може знизитися вдвічі. 

Як розпізнати іржу на груші

  • плями червоно-помаранчевого кольору на верхньому боці листка;
  • темні нарости знизу;
  • скручене, ослаблене листя;
  • іноді ураження плодів плямами.

Симптоми зазвичай проявляються у травні-червні після цвітіння.

Коли й чим обробляти грушу від іржі

  • Весна. До розпускання бруньок — бордоська рідина 3% або мідний купорос. У фазі "зелений конус" застосовують фунгіциди Фалкон, Топаз. Перед цвітінням ефективний Скор.
  • Літо. Після цвітіння — 2 обробки з інтервалом у 12-14 днів (Скор, Хорус). У вологу погоду обробку повторюють.
  • Осінь. Після збору врожаю — бордоська 1%, після опадання листя — залізний купорос або сечовина.
Людина збирає груші в саду.
Людина збирає груші в саду. Фото: Pluska

Агротехнічні заходи для профілактики іржі

  • не садіть поруч ялівцю, слідкуйте за його станом;
  • збирайте та спалюйте уражене листя;
  • обрізайте гілки для кращої вентиляції крони;
  • обирайте стійкі сорти (Медова, Великоплідна, Цукрова).

Що буде, якщо не лікувати іржу

Якщо залишити хворобу без уваги, дерево поступово втратить листя, що зупинить фотосинтез і ослабить його. Урожайність може впасти на 30-50%, плоди стануть дрібними та несмачними. Згодом груша буде вразливою до інших хвороб і навіть може загинути за кілька років.

Нагадаємо, ми писали про те, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

Раніше ми розповідали про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Також ми пояснювали, що слід посадити біля дому.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, коли підживлювати молоді дерева у 2025.

Варто також згадати, що ми писали про те, які дерева заборонено садити в Україні.

врожай дерева поради сад груша
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації