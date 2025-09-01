Як захистити грушу від іржі - дієві методи та профілактика

Іржа на груші. Фото: iStock

Іржа груші — небезпечне грибкове захворювання, яке виснажує дерево, різко знижує врожайність та швидко поширюється. Вчасний захист допоможе уникнути втрат.

Що таке іржа груші

Уражене грибком листя. Фото: Depositphotos

Хворобу викликає грибок Gymnosporangium sabinae. На листках з’являються яскраво-помаранчеві плями, пізніше вони темнішають і спричиняють передчасне опадання листя. Дерево слабшає, стає вразливим до інших хвороб, а врожайність може знизитися вдвічі.

Як розпізнати іржу на груші

плями червоно-помаранчевого кольору на верхньому боці листка;

темні нарости знизу;

скручене, ослаблене листя;

іноді ураження плодів плямами.

Симптоми зазвичай проявляються у травні-червні після цвітіння.

Коли й чим обробляти грушу від іржі

Весна. До розпускання бруньок — бордоська рідина 3% або мідний купорос. У фазі "зелений конус" застосовують фунгіциди Фалкон, Топаз. Перед цвітінням ефективний Скор.

Літо. Після цвітіння — 2 обробки з інтервалом у 12-14 днів (Скор, Хорус). У вологу погоду обробку повторюють.

Осінь. Після збору врожаю — бордоська 1%, після опадання листя — залізний купорос або сечовина.

Людина збирає груші в саду. Фото: Pluska

Агротехнічні заходи для профілактики іржі

не садіть поруч ялівцю, слідкуйте за його станом;

збирайте та спалюйте уражене листя;

обрізайте гілки для кращої вентиляції крони;

обирайте стійкі сорти (Медова, Великоплідна, Цукрова).

Що буде, якщо не лікувати іржу

Якщо залишити хворобу без уваги, дерево поступово втратить листя, що зупинить фотосинтез і ослабить його. Урожайність може впасти на 30-50%, плоди стануть дрібними та несмачними. Згодом груша буде вразливою до інших хвороб і навіть може загинути за кілька років.

