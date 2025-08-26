Відео
Головна Дім та город Коли підживлювати молоді дерева у 2025 — поради садівникам

Коли підживлювати молоді дерева у 2025 — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:30
Коли треба підживлювати молоді дерева в 2025 році — найсприятливіші дні для садівників
Люди саджають дерево в саду. Фото: Pinterest

Осінь — ключовий період для підготовки саду до зими. Молоді дерева потребують додаткового живлення, щоб зміцнити коріння, підвищити стійкість до холодів та хвороб і підготуватися до наступного сезону плодоношення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому важливе осіннє підживлення

Вересень є оптимальним часом для останнього внесення добрив молодим деревам перед холодами. Поживні речовини зміцнюють кореневу систему та готують рослину до зимівлі. Якщо пропустити цей етап, дерева можуть слабше рости й давати менший урожай навесні.

Садівник мульчує дерево.
Садівник мульчує дерево. Фото: pexels.com

Коли саме підживлювати

Ідеальні дні для підживлення залежать від регіону. В центральних та північних областях України це зазвичай перша половина вересня, у південних регіонах — трохи пізніше, коли настає стабільна прохолодна погода.

Садівник підживлює дерево.
Садівник підживлює дерево. Фото: Pinterest

Які добрива використовувати

Для підживлення молодих дерев застосовують суміш сульфату калію, суперфосфату та калімагнезії. Добрива змішують у сухому вигляді по одній столовій ложці на дерево, розсипають по колу під крону, ретельно мульчують перегноєм і поливають приблизно десятьма літрами води.

Людина поливає дерево.
Людина поливає дерево. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева в саду потрібно обрізати до вересня 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева найкраще садити в серпні. 

Також ми повідомляли про те, які дерева категорично не можна рубати біля будинку.

поради добрива сад ефективні способи дерева
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
