Когда нужно подкармливать молодые деревья в 2025 году — самые благоприятные дни для садоводов

Когда подкармливать молодые деревья в 2025 — советы садоводам
Осень — ключевой период для подготовки сада к зиме. Молодые деревья нуждаются в дополнительном питании, чтобы укрепить корни, повысить устойчивость к холодам, болезням и подготовиться к следующему сезону плодоношения.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему важна осенняя подкормка
Сентябрь является оптимальным временем для последнего внесения удобрений молодым деревьям перед холодами. Питательные вещества укрепляют корневую систему и готовят растение к зимовке. Если пропустить этот этап, деревья могут слабее расти и давать меньший урожай весной.
Когда именно подкармливать
Идеальные дни для подкормки зависят от региона. В центральных и северных областях Украины это обычно первая половина сентября, в южных регионах — чуть позже, когда наступает стабильная прохладная погода.
Какие удобрения использовать
Для подкормки молодых деревьев применяют смесь сульфата калия, суперфосфата и калимагнезии. Удобрения смешивают в сухом виде по одной столовой ложке на дерево, рассыпают по кругу под крону, тщательно мульчируют перегноем и поливают примерно десятью литрами воды.
