Когда подкармливать молодые деревья в 2025 — советы садоводам

Дата публикации 26 августа 2025 19:30
Когда нужно подкармливать молодые деревья в 2025 году — самые благоприятные дни для садоводов
Люди сажают дерево в саду. Фото: Pinterest

Осень — ключевой период для подготовки сада к зиме. Молодые деревья нуждаются в дополнительном питании, чтобы укрепить корни, повысить устойчивость к холодам, болезням и подготовиться к следующему сезону плодоношения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему важна осенняя подкормка

Сентябрь является оптимальным временем для последнего внесения удобрений молодым деревьям перед холодами. Питательные вещества укрепляют корневую систему и готовят растение к зимовке. Если пропустить этот этап, деревья могут слабее расти и давать меньший урожай весной.

Садівник мульчує дерево.
Садовник мульчирует дерево. Фото: pexels.com

Когда именно подкармливать

Идеальные дни для подкормки зависят от региона. В центральных и северных областях Украины это обычно первая половина сентября, в южных регионах — чуть позже, когда наступает стабильная прохладная погода.

Садівник підживлює дерево.
Садовник подкармливает дерево. Фото: Pinterest

Какие удобрения использовать

Для подкормки молодых деревьев применяют смесь сульфата калия, суперфосфата и калимагнезии. Удобрения смешивают в сухом виде по одной столовой ложке на дерево, рассыпают по кругу под крону, тщательно мульчируют перегноем и поливают примерно десятью литрами воды.

Людина поливає дерево.
Человек поливает дерево. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие деревья в саду нужно обрезать до сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья лучше всего сажать в августе.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

