Чим треба обробити дерева в саду восени 2025, щоб захистити їх від шкідників — поради дачникам

Людина, яка обприскує плодове дерево в саду. Фото: Decorexpro

Кожен справжній дачник знає, що після збору врожаю потрібно обов’язково обробляти плодові дерева, щоб захистити їх від шкідників. Дізнайтеся, якими засобами необхідно скористатися восени 2025 року, щоб захистити садові рослини від небажаних "гостей".

На початку жовтня дачники з досвідом рекомендують обов’язково обробити фруктові дерева, щоб захистити їх від шкідників і грибкових хвороб. Але варто наголосити, що кожна садова рослина потребує окремої обробки, тому будьте уважними.

Щоб не втратити врожай і захистити дерева, дізнайтеся, якими засобами варто скористатися і що обов’язково потрібно робити з ними під час процедури.

Великий врожай яблук на дереві в саду. Фото: Freepik

Чим потрібно обробити дерева восени для захисту від шкідників

Якщо на вашій садовій ділянці ростуть яблуні, груші та кісточкові дерева, вам варто підготувати кілька різних засобів. Щоб ця процедура в саду дійсно була ефективною, обробіть дерева такими засобами, як:

Яблуні з грушами — 5% розчин сечовини

Кісточкові — 3% розчин бордоської суміші

Процедура обробки дерева в саду. Фото: Pinterest

Також обов'язково оглядайте кору ваших фруктових дерев на предмет наявності тріщин, відшарування і чорного нальоту. Якщо на плодових деревах раптово з’явився наліт, обробіть поверхню кори 3% розчином мідного купоросу.

Коли надворі буде сонячно, побіліть стовбури плодових дерев вапном і глиною у співвідношенні два до одного. Це допоможе вам вберегти кору дерев від різних шкідників, які люблять поласувати плодами, і сонячних опіків, які можуть зіпсувати візуальний вигляд і загальний стан рослин.

