Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чем обработать деревья осенью 2025 для защиты от вредителей

Чем обработать деревья осенью 2025 для защиты от вредителей

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 16:54
Чем надо обработать деревья в саду осенью 2025, чтобы защитить их от вредителей — советы дачникам
Человек, который опрыскивает плодовое дерево в саду. Фото: Decorexpro

Каждый настоящий дачник знает, что после сбора урожая нужно обязательно обрабатывать плодовые деревья, чтобы защитить их от вредителей. Узнайте, какими средствами необходимо воспользоваться осенью 2025 года, чтобы защитить садовые растения от нежелательных "гостей".

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

В начале октября дачники с опытом рекомендуют обязательно обработать фруктовые деревья, чтобы защитить их от вредителей и грибковых болезней. Но стоит отметить, что каждое садовое растение требует отдельной обработки, поэтому будьте внимательны.

Чтобы не потерять урожай и защитить деревья, узнайте, какими средствами стоит воспользоваться и что обязательно нужно делать с ними во время процедуры.

Яблоня
Большой урожай яблок на дереве в саду. Фото: Freepik

Чем нужно обработать деревья осенью для защиты от вредителей

Если на вашем садовом участке растут яблони, груши и косточковые деревья, вам стоит подготовить несколько различных средств. Чтобы эта процедура в саду действительно была эффективной, обработайте деревья такими средствами, как:

  • Яблони с грушами — 5% раствор мочевины
  • Косточковые — 3% раствор бордоской смеси
Обработка дерева
Процедура обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Также обязательно осматривайте кору ваших фруктовых деревьев на предмет наличия трещин, отслоения и черного налета. Если на плодовых деревьях внезапно появился налет, обработайте поверхность коры 3% раствором медного купороса.

Когда на улице будет солнечно, побелите стволы плодовых деревьев известью и глиной в соотношении два к одному. Это поможет вам уберечь кору деревьев от различных вредителей, которые любят полакомиться плодами, и солнечных ожогов, которые могут испортить визуальный вид и общее состояние растений.

Напомним, мы писали о том, какие деревья в саду нужно обрезать до сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, почему саженцы плодовых деревьев не растут и как это исправить.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

деревья советы сад эффективные способы вредители плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации