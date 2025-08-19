Чем надо обработать деревья в саду осенью 2025, чтобы защитить их от вредителей — советы дачникам

Человек, который опрыскивает плодовое дерево в саду. Фото: Decorexpro

Каждый настоящий дачник знает, что после сбора урожая нужно обязательно обрабатывать плодовые деревья, чтобы защитить их от вредителей. Узнайте, какими средствами необходимо воспользоваться осенью 2025 года, чтобы защитить садовые растения от нежелательных "гостей".

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

В начале октября дачники с опытом рекомендуют обязательно обработать фруктовые деревья, чтобы защитить их от вредителей и грибковых болезней. Но стоит отметить, что каждое садовое растение требует отдельной обработки, поэтому будьте внимательны.

Чтобы не потерять урожай и защитить деревья, узнайте, какими средствами стоит воспользоваться и что обязательно нужно делать с ними во время процедуры.

Большой урожай яблок на дереве в саду. Фото: Freepik

Чем нужно обработать деревья осенью для защиты от вредителей

Если на вашем садовом участке растут яблони, груши и косточковые деревья, вам стоит подготовить несколько различных средств. Чтобы эта процедура в саду действительно была эффективной, обработайте деревья такими средствами, как:

Яблони с грушами — 5% раствор мочевины

Косточковые — 3% раствор бордоской смеси

Процедура обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Также обязательно осматривайте кору ваших фруктовых деревьев на предмет наличия трещин, отслоения и черного налета. Если на плодовых деревьях внезапно появился налет, обработайте поверхность коры 3% раствором медного купороса.

Когда на улице будет солнечно, побелите стволы плодовых деревьев известью и глиной в соотношении два к одному. Это поможет вам уберечь кору деревьев от различных вредителей, которые любят полакомиться плодами, и солнечных ожогов, которые могут испортить визуальный вид и общее состояние растений.

