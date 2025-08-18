Відео
У жодному разі не обрізайте ці рослини восени 2025 — чому

У жодному разі не обрізайте ці рослини восени 2025 — чому

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 22:33
Які рослини не можна обрізати восени 2025 — чим це небезпечно, поради дачникам
Жінка, яка обрізає бузок у саду. Фото: Freepik

Далеко не всі рослини можна обрізати в осінню пору року, адже можна навіть залишитися без врожаю і квітів. Досвідчені дачники розповіли, що категорично не варто обрізати восени та чому варто уникати цієї процедури з цими деревами і кущами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Які рослини не варто обрізати в осінню пору року

Азалії та рододендрони

Ці квіти досвідчені дачники зазвичай обрізають навесні, а саме — протягом трьох тижнів після розцвіту. Річ у тім, що ці кущі делікатні, тому після весняної обрізки вони встигнуть прийти до тями і наростити нові гілки.

Коллаж
Азалії та рододендрони в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Вишні, персики і сливи

Ці рослини можуть страждати від деяких грибкових хвороб, а грибки утворюють багато спор в осінню і зимову пори року. Якщо ви хочете захистити ці плодові дерева від зараження, не обрізайте ці дерева восени. Краще відкладіть цю процедуру до весни або навіть до літа.

Коллаж
Дерево з вишнями, персиками і сливами в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Груші

Краще обрізати груші наприкінці зими, оскільки після сильних холодів почнуть збільшуватися пуп’янки. Зробивши це в осінню пору року, ви можете стимулювати зростання дерева, а в холоди воно може залишитися без нових молодих гілок.

Груша
Врожай груші на плодовому дереві в саду. Фото: Pixabay

Форзиція

Цей кущ також не рекомендується обрізати в осінню пору року, адже є ризик, що наступного року ви не побачите квітів. Тому краще відкласти цю процедуру до весняного сезону. 

Форзиция
Яскравий кущ форзиції у саду. Фото: Pinterest

Бузок

Це розкішне дерево обрізають одразу після того, як воно закінчить період свого цвітіння, а це буде на початку літа. Якщо ви обріжете бузок в осінню пору року, то він не цвістиме точно ще рік. Тому краще це зробити в інший час.

Сирень
Гілка бузку в саду. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева категорично не можна садити в Україні. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна вирощувати поруч із лавандою в саду. 

Також ми повідомляли про те, які квіти можна посадити на клумбі в серпні.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
