Які рослини не можна обрізати восени 2025 — чим це небезпечно, поради дачникам

У жодному разі не обрізайте ці рослини восени 2025 — чому
Далеко не всі рослини можна обрізати в осінню пору року, адже можна навіть залишитися без врожаю і квітів. Досвідчені дачники розповіли, що категорично не варто обрізати восени та чому варто уникати цієї процедури з цими деревами і кущами.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини не варто обрізати в осінню пору року
Азалії та рододендрони
Ці квіти досвідчені дачники зазвичай обрізають навесні, а саме — протягом трьох тижнів після розцвіту. Річ у тім, що ці кущі делікатні, тому після весняної обрізки вони встигнуть прийти до тями і наростити нові гілки.
Вишні, персики і сливи
Ці рослини можуть страждати від деяких грибкових хвороб, а грибки утворюють багато спор в осінню і зимову пори року. Якщо ви хочете захистити ці плодові дерева від зараження, не обрізайте ці дерева восени. Краще відкладіть цю процедуру до весни або навіть до літа.
Груші
Краще обрізати груші наприкінці зими, оскільки після сильних холодів почнуть збільшуватися пуп’янки. Зробивши це в осінню пору року, ви можете стимулювати зростання дерева, а в холоди воно може залишитися без нових молодих гілок.
Форзиція
Цей кущ також не рекомендується обрізати в осінню пору року, адже є ризик, що наступного року ви не побачите квітів. Тому краще відкласти цю процедуру до весняного сезону.
Бузок
Це розкішне дерево обрізають одразу після того, як воно закінчить період свого цвітіння, а це буде на початку літа. Якщо ви обріжете бузок в осінню пору року, то він не цвістиме точно ще рік. Тому краще це зробити в інший час.
