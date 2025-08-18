Видео
Дом и огород Ни в коем случае не обрезайте эти растения осенью 2025 — почему

Ни в коем случае не обрезайте эти растения осенью 2025 — почему

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 22:33
Какие растения нельзя обрезать осенью 2025 — чем это опасно, советы дачникам
Женщина, которая обрезает сирень в саду. Фото: Freepik

Далеко не все растения можно обрезать в осеннее время года, ведь можно даже остаться без урожая и цветов. Опытные дачники рассказали, что категорически не стоит обрезать осенью и почему стоит избегать этой процедуры с этими деревьями и кустами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Какие растения не стоит обрезать в осеннее время года

Азалии и рододендроны

Эти цветы опытные дачники обычно обрезают весной, а именно — в течение трех недель после расцвета. Дело в том, что эти кусты деликатные, поэтому после весенней обрезки они успеют прийти в себя и нарастить новые ветви.

Коллаж
Азалии и рододендроны в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Вишни, персики и сливы

Эти растения могут страдать от некоторых грибковых болезней, а грибки образуют много спор в осеннее и зимнее время года. Если вы хотите защитить эти плодовые деревья от заражения, не обрезайте эти деревья осенью. Лучше отложите эту процедуру до весны или даже до лета.

Коллаж
Дерево с вишнями, персиками и сливами в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Груши

Лучше обрезать груши в конце зимы, поскольку после сильных холодов начнут увеличиваться бутоны. Сделав это в осеннее время года, вы можете стимулировать рост дерева, а в холода оно может остаться без новых молодых веток.

Груша
Урожай груши на плодовом дереве в саду. Фото: Pixabay

Форзиция

Этот куст также не рекомендуется обрезать в осеннее время года, ведь есть риск, что в следующем году вы не увидите цветов. Поэтому лучше отложить эту процедуру до весеннего сезона.

Форзиция
Яркий куст форзиции в саду. Фото: Pinterest

Сирень

Это роскошное дерево обрезают сразу после того, как оно закончит период своего цветения, а это будет в начале лета. Если вы обрежете сирень в осеннее время года, то она не будет цвести точно еще год. Поэтому лучше это сделать в другое время.

Сирень
Ветка сирени в саду. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, какие деревья категорически нельзя сажать в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения нельзя выращивать рядом с лавандой в саду.

Также мы сообщали о том, какие цветы можно посадить на клумбе в августе.

деревья советы сад кусты плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
