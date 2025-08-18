Какие растения нельзя обрезать осенью 2025 — чем это опасно, советы дачникам

Ни в коем случае не обрезайте эти растения осенью 2025 — почему
Далеко не все растения можно обрезать в осеннее время года, ведь можно даже остаться без урожая и цветов. Опытные дачники рассказали, что категорически не стоит обрезать осенью и почему стоит избегать этой процедуры с этими деревьями и кустами.
Какие растения не стоит обрезать в осеннее время года
Азалии и рододендроны
Эти цветы опытные дачники обычно обрезают весной, а именно — в течение трех недель после расцвета. Дело в том, что эти кусты деликатные, поэтому после весенней обрезки они успеют прийти в себя и нарастить новые ветви.
Вишни, персики и сливы
Эти растения могут страдать от некоторых грибковых болезней, а грибки образуют много спор в осеннее и зимнее время года. Если вы хотите защитить эти плодовые деревья от заражения, не обрезайте эти деревья осенью. Лучше отложите эту процедуру до весны или даже до лета.
Груши
Лучше обрезать груши в конце зимы, поскольку после сильных холодов начнут увеличиваться бутоны. Сделав это в осеннее время года, вы можете стимулировать рост дерева, а в холода оно может остаться без новых молодых веток.
Форзиция
Этот куст также не рекомендуется обрезать в осеннее время года, ведь есть риск, что в следующем году вы не увидите цветов. Поэтому лучше отложить эту процедуру до весеннего сезона.
Сирень
Это роскошное дерево обрезают сразу после того, как оно закончит период своего цветения, а это будет в начале лета. Если вы обрежете сирень в осеннее время года, то она не будет цвести точно еще год. Поэтому лучше это сделать в другое время.
