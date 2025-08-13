Які дерева не можна садити в Україні — причини, поради дачникам

Чоловік, який садить дерево в саду. Фото: Freepik

З цього року в Україні офіційно заборонили садити цілий список дерев і декоративних рослин, оскільки вони вважаються шкідливими для навколишнього середовища. Дізнайтеся, які дерева категорично не можна висаджувати на подвір’ї і чому діє така заборона.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Які дерева забороняється висаджувати на території України

До списку дерев, які категорично заборонено висаджувати на території України, входить 13 рослин. Йдеться про такі дерева, як:

Айлант високий

Аралія маньчжурська

В'яз низький

Гледичія колюча

Горіх чорний

Дуб червоний

Каркас західний

Клен ясенелистий

Маслинка вузьколиста

Павловнія

Робінія звичайна

Черемха пізня

Ясен пенсільванський

Процес посадки дерева на ділянці. Фото: Freepik

Чому ці дерева не можна садити в Україні

Справа в тому, що всі ці дерева дуже активно поширюються, чим витісняють рослини навколо. Також рослини зі списку вище псують структуру ґрунту на городі та в саду і не беруть участі в природних харчових ланцюгах.

Деякі види навіть мають доволі агресивне коріння, яке може псувати цілі фундаменти і комунікації будинку.

Але ця заборона поширюється лише на нові дерева, які плануються на посадку на території. Якщо у вас на ділянці вже росте якесь з цих дерев, не видаляйте його, якщо він не несе прямої загрози для екосистеми.

Оскільки зараз в Україні триває повномасштабна війна, що руйнує цілі ліси, варто використовувати лише місцеві дерева, які вважаються стійкими до клімату. Це допомагає боротися з ерозією землі, покращувати якість навколишнього повітря і зберігати природні ландшафти.

