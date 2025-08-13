Видео
Главная Дом и огород Эти деревья запрещено сажать в Украине — какие и почему

Эти деревья запрещено сажать в Украине — какие и почему

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 22:33
Какие деревья нельзя сажать в Украине — причины, советы дачникам
Мужчина, который сажает дерево в саду. Фото: Freepik

С этого года в Украине официально запретили сажать целый список деревьев и декоративных растений, поскольку они считаются вредными для окружающей среды. Узнайте, какие деревья категорически нельзя высаживать во дворе и почему действует такой запрет.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Какие деревья запрещается высаживать на территории Украины

В список деревьев, которые категорически запрещено высаживать на территории Украины, входит 13 растений. Речь идет о таких деревьях, как:

  • Айлант высокий
  • Аралия маньчжурская
  • Вяз низкий
  • Гледичия колючая
  • Орех черный
  • Дуб красный
  • Каркас западный
  • Клен ясенелистный
  • Маслинка узколистная
  • Павловния
  • Робиния обыкновенная
  • Черемуха поздняя
  • Ясень пенсильванский
Дерево
Процесс посадки дерева на участке. Фото: Freepik

Почему эти деревья нельзя сажать в Украине

Дело в том, что все эти деревья очень активно распространяются, чем вытесняют растения вокруг. Также растения из списка выше портят структуру почвы на огороде и в саду и не участвуют в естественных пищевых цепях.

Некоторые виды даже имеют довольно агрессивные корни, которые могут портить целые фундаменты и коммуникации дома.

Но этот запрет распространяется только на новые деревья, которые планируются на посадку на территории. Если у вас на участке уже растет какое-то из этих деревьев, не удаляйте его, если он не несет прямой угрозы для экосистемы.

Поскольку сейчас в Украине продолжается полномасштабная война, разрушающая целые леса, стоит использовать только местные деревья, которые считаются устойчивыми к климату. Это помогает бороться с эрозией земли, улучшать качество окружающего воздуха и сохранять природные ландшафты.

Напомним, мы писали о том, какие деревья в саду стоит обрезать летом 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать возле дома, чтобы не привлечь молнию.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.

деревья растения советы сад запреты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
