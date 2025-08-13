Какие деревья нельзя сажать в Украине — причины, советы дачникам

Эти деревья запрещено сажать в Украине — какие и почему
С этого года в Украине официально запретили сажать целый список деревьев и декоративных растений, поскольку они считаются вредными для окружающей среды. Узнайте, какие деревья категорически нельзя высаживать во дворе и почему действует такой запрет.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие деревья запрещается высаживать на территории Украины
В список деревьев, которые категорически запрещено высаживать на территории Украины, входит 13 растений. Речь идет о таких деревьях, как:
- Айлант высокий
- Аралия маньчжурская
- Вяз низкий
- Гледичия колючая
- Орех черный
- Дуб красный
- Каркас западный
- Клен ясенелистный
- Маслинка узколистная
- Павловния
- Робиния обыкновенная
- Черемуха поздняя
- Ясень пенсильванский
Почему эти деревья нельзя сажать в Украине
Дело в том, что все эти деревья очень активно распространяются, чем вытесняют растения вокруг. Также растения из списка выше портят структуру почвы на огороде и в саду и не участвуют в естественных пищевых цепях.
Некоторые виды даже имеют довольно агрессивные корни, которые могут портить целые фундаменты и коммуникации дома.
Но этот запрет распространяется только на новые деревья, которые планируются на посадку на территории. Если у вас на участке уже растет какое-то из этих деревьев, не удаляйте его, если он не несет прямой угрозы для экосистемы.
Поскольку сейчас в Украине продолжается полномасштабная война, разрушающая целые леса, стоит использовать только местные деревья, которые считаются устойчивыми к климату. Это помогает бороться с эрозией земли, улучшать качество окружающего воздуха и сохранять природные ландшафты.
Напомним, мы писали о том, какие деревья в саду стоит обрезать летом 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать возле дома, чтобы не привлечь молнию.
Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.
Читайте Новини.LIVE!