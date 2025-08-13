Какие деревья нельзя сажать в Украине — причины, советы дачникам

Мужчина, который сажает дерево в саду. Фото: Freepik

С этого года в Украине официально запретили сажать целый список деревьев и декоративных растений, поскольку они считаются вредными для окружающей среды. Узнайте, какие деревья категорически нельзя высаживать во дворе и почему действует такой запрет.

Какие деревья запрещается высаживать на территории Украины

В список деревьев, которые категорически запрещено высаживать на территории Украины, входит 13 растений. Речь идет о таких деревьях, как:

Айлант высокий

Аралия маньчжурская

Вяз низкий

Гледичия колючая

Орех черный

Дуб красный

Каркас западный

Клен ясенелистный

Маслинка узколистная

Павловния

Робиния обыкновенная

Черемуха поздняя

Ясень пенсильванский

Процесс посадки дерева на участке. Фото: Freepik

Почему эти деревья нельзя сажать в Украине

Дело в том, что все эти деревья очень активно распространяются, чем вытесняют растения вокруг. Также растения из списка выше портят структуру почвы на огороде и в саду и не участвуют в естественных пищевых цепях.

Некоторые виды даже имеют довольно агрессивные корни, которые могут портить целые фундаменты и коммуникации дома.

Но этот запрет распространяется только на новые деревья, которые планируются на посадку на территории. Если у вас на участке уже растет какое-то из этих деревьев, не удаляйте его, если он не несет прямой угрозы для экосистемы.

Поскольку сейчас в Украине продолжается полномасштабная война, разрушающая целые леса, стоит использовать только местные деревья, которые считаются устойчивыми к климату. Это помогает бороться с эрозией земли, улучшать качество окружающего воздуха и сохранять природные ландшафты.

