Как защитить грушу от ржавчины — чем обработать дерево

Как защитить грушу от ржавчины — чем обработать дерево

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:54
Как защитить грушу от ржавчины - действенные методы и профилактика
Ржавчина на груше. Фото: iStock

Ржавчина груши — опасное грибковое заболевание, которое истощает дерево, резко снижает урожайность и быстро распространяется. Своевременная защита поможет избежать потерь.

Новини.LIVE делится полезными советами и рассказывает как остановить грибок.

Читайте также:

Что такое ржавчина груши

Уражене грибком листя.
Пораженные грибком листья. Фото: Depositphotos

Болезнь вызывает грибок Gymnosporangium sabinae. На листьях появляются ярко-оранжевые пятна, позже они темнеют и вызывают преждевременное опадение листьев. Дерево ослабевает, становится уязвимым к другим болезням, а урожайность может снизиться вдвое.

Как распознать ржавчину на груше

  • пятна красно-оранжевого цвета на верхней стороне листа;
  • темные наросты снизу;
  • скрученные, ослабленные листья;
  • иногда поражение плодов пятнами.

Симптомы обычно проявляются в мае-июне после цветения.

Когда и чем обрабатывать грушу от ржавчины

  • Весна. До распускания почек — бордоская жидкость 3% или медный купорос. В фазе "зеленый конус" применяют фунгициды Фалкон, Топаз. Перед цветением эффективен Скор.
  • Лето. После цветения — 2 обработки с интервалом в 12-14 дней (Скор, Хорус). Во влажную погоду обработку повторяют.
  • Осень. После сбора урожая — бордосская 1%, после опадения листьев — железный купорос или мочевина.
Людина збирає груші в саду.
Человек собирает груши в саду. Фото: Pluska

Агротехнические мероприятия для профилактики ржавчины

  • не сажайте рядом можжевельник, следите за его состоянием;
  • собирайте и сжигайте пораженные листья;
  • обрезайте ветви для лучшей вентиляции кроны;
  • выбирайте устойчивые сорта (Медовая, Крупноплодная, Сахарная).

Что будет, если не лечить ржавчину

Если оставить болезнь без внимания, дерево постепенно потеряет листья, что остановит фотосинтез и ослабит его. Урожайность может упасть на 30-50%, плоды станут мелкими и невкусными. Со временем груша будет уязвимой к другим болезням и даже может погибнуть через несколько лет.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
