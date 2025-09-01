Как защитить грушу от ржавчины - действенные методы и профилактика

Ржавчина на груше. Фото: iStock

Ржавчина груши — опасное грибковое заболевание, которое истощает дерево, резко снижает урожайность и быстро распространяется. Своевременная защита поможет избежать потерь.

как остановить грибок.

Что такое ржавчина груши

Пораженные грибком листья. Фото: Depositphotos

Болезнь вызывает грибок Gymnosporangium sabinae. На листьях появляются ярко-оранжевые пятна, позже они темнеют и вызывают преждевременное опадение листьев. Дерево ослабевает, становится уязвимым к другим болезням, а урожайность может снизиться вдвое.

Как распознать ржавчину на груше

пятна красно-оранжевого цвета на верхней стороне листа;

темные наросты снизу;

скрученные, ослабленные листья;

иногда поражение плодов пятнами.

Симптомы обычно проявляются в мае-июне после цветения.

Когда и чем обрабатывать грушу от ржавчины

Весна. До распускания почек — бордоская жидкость 3% или медный купорос. В фазе "зеленый конус" применяют фунгициды Фалкон, Топаз. Перед цветением эффективен Скор.

Лето. После цветения — 2 обработки с интервалом в 12-14 дней (Скор, Хорус). Во влажную погоду обработку повторяют.

Осень. После сбора урожая — бордосская 1%, после опадения листьев — железный купорос или мочевина.

Человек собирает груши в саду. Фото: Pluska

Агротехнические мероприятия для профилактики ржавчины

не сажайте рядом можжевельник, следите за его состоянием;

собирайте и сжигайте пораженные листья;

обрезайте ветви для лучшей вентиляции кроны;

выбирайте устойчивые сорта (Медовая, Крупноплодная, Сахарная).

Что будет, если не лечить ржавчину

Если оставить болезнь без внимания, дерево постепенно потеряет листья, что остановит фотосинтез и ослабит его. Урожайность может упасть на 30-50%, плоды станут мелкими и невкусными. Со временем груша будет уязвимой к другим болезням и даже может погибнуть через несколько лет.

