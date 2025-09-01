Как защитить грушу от ржавчины - действенные методы и профилактика

Как защитить грушу от ржавчины — чем обработать дерево
Ржавчина груши — опасное грибковое заболевание, которое истощает дерево, резко снижает урожайность и быстро распространяется. Своевременная защита поможет избежать потерь.
Новини.LIVE делится полезными советами и рассказывает как остановить грибок.
Что такое ржавчина груши
Болезнь вызывает грибок Gymnosporangium sabinae. На листьях появляются ярко-оранжевые пятна, позже они темнеют и вызывают преждевременное опадение листьев. Дерево ослабевает, становится уязвимым к другим болезням, а урожайность может снизиться вдвое.
Как распознать ржавчину на груше
- пятна красно-оранжевого цвета на верхней стороне листа;
- темные наросты снизу;
- скрученные, ослабленные листья;
- иногда поражение плодов пятнами.
Симптомы обычно проявляются в мае-июне после цветения.
Когда и чем обрабатывать грушу от ржавчины
- Весна. До распускания почек — бордоская жидкость 3% или медный купорос. В фазе "зеленый конус" применяют фунгициды Фалкон, Топаз. Перед цветением эффективен Скор.
- Лето. После цветения — 2 обработки с интервалом в 12-14 дней (Скор, Хорус). Во влажную погоду обработку повторяют.
- Осень. После сбора урожая — бордосская 1%, после опадения листьев — железный купорос или мочевина.
Агротехнические мероприятия для профилактики ржавчины
- не сажайте рядом можжевельник, следите за его состоянием;
- собирайте и сжигайте пораженные листья;
- обрезайте ветви для лучшей вентиляции кроны;
- выбирайте устойчивые сорта (Медовая, Крупноплодная, Сахарная).
Что будет, если не лечить ржавчину
Если оставить болезнь без внимания, дерево постепенно потеряет листья, что остановит фотосинтез и ослабит его. Урожайность может упасть на 30-50%, плоды станут мелкими и невкусными. Со временем груша будет уязвимой к другим болезням и даже может погибнуть через несколько лет.
