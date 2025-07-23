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Главная Дом и огород Ваше дерево по месяцу рождения — что стоит посадить возле дома

Ваше дерево по месяцу рождения — что стоит посадить возле дома

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 12:22
Какое дерево посадить в саду — выберите растение на удачу по месяцу рождения
Мужчина сажает дерево в саду. Фото: istockphoto.com

Красивый сад или двор мечта каждого, кто имеет приусадебный участок, ведь приятно наблюдать за яркими цветами, цветущими кустами, которые вот-вот подарят урожай сочных ягод, или же прятаться от солнца под кронами особого дерева. Согласно кельтскому календарю, по месяцу вашего рождения можно определить дерево, которое подарит не только красоту, но и силу, и удачу.

Какое ваше "дерево силы" по месяцу рождения, пишет издание Homes and Gardens.

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По словам экспертов, кельтский календарь соотносил деревья с фазами Луны, природными циклами и внутренним миром человека. Поэтому каждое дерево выбирается не случайно — оно расцветает или плодоносит именно в то время, когда родились вы. Это не просто красивая идея для сада. Это более глубокая связь с природой, с собой и с ритмами года.

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Какое дерево посадить в саду — выберите растение на удачу по месяцу рождения
Садовник сажает дерево. Фото: stock.adobe.com

Узнайте свое дерево по месяцу рождения:

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  • 24 декабря – 20 января: Береза

Это дерево символ обновления и начала. У кельтов оно символизировало новую жизнь, потому что первым просыпается после зимы.

В саду береза привлекает белой корой и яркими желто-оранжевыми листьями осенью. Любит влагу, нуждается в регулярном поливе и мульчировании.

  • 21 января – 17 февраля: Рябина

Дерево защиты, силы духа и интуиции. В дохристианских традициях считалось, что рябина отгоняет злые силы. Прекрасно смотрится даже в зимнем саду.

Выращивается легко, ведь рябина любит солнце, дренированную почву и не боится морозов. А также подходит для небольших садов.

  • 18 февраля – 17 марта: Ясень

Олицетворяет поэтичность и вдохновение. Дерево является символом творчества и воображения. Ясень лучше всего растет на плодородных почвах в умеренном климате.

Но следует учитывать, что огромное дерево имеет мощную корневую систему, поэтому его не стоит сажать возле дома.

  • 18 марта – 14 апреля: Ольха

Символ мужества, выносливости и решительности. Имеет декоративные серьги зимой и шишки осенью. Хорошо растет во влажной, кислой и глинистой почве.

  • 15 апреля – 12 мая: Ива

Дерево мудрости и связи с водой, ива создает особую, почти сказочную атмосферу — будто из лесов фей.

Идеально для берегов прудов или больших дворов. Любит солнце и влагу, следует учитывать, что ее ветви нуждаются в пространстве и солнце.

  • 13 мая – 9 июня: Боярышник

Символ любви, внутренней гармонии и защиты. У кельтов было деревом любви и защиты, важным в празднике Бельтайн. Расцветает в мае белыми или розовыми цветами. Хорошо подходит для живых изгородей и малых садов.

  • 10 июня – 7 июля: Дуб

Одно из самых могучих деревьев кельтской традиции — символ долговечности и стабильности. Простая в уходе классика для сада.

Идеально подойдет тем, кто хочет посадить "семейное дерево" на годы. Его можно вырастить из желудя. Дуб не боится полутени, но любит плодородную почву.

  • 8 июля – 4 августа: Падуб (Остолист)

Символ благородства, достоинства и стойкости. Вечнозеленое, цветет весной белыми цветами, зимой украшается красными ягодами. Прекрасно подходит как для украшения сада, так и как символ зимних праздников. Нуждается в формовочной обрезке весной.

  • 5 августа – 1 сентября: Лещина

Дерево знаний, мудрости и интуиции. Плодоносит вкусными орехами осенью. Идеально для небольших участков, садов и даже горшков и контейнеров. Но важно правильно сформировать дерево в первые годы.

  • 2 – 29 сентября: Виноградная лоза

Хотя это не дерево, но символ радости, урожая и наслаждения жизнью. Ее время — сентябрь, когда созревают грозди. Выращивается на солнце, требует дренированной почвы и тщательной обрезки ежегодно. В саду добавляет романтики и теплоты.

  • 30 сентября – 27 октября: Плющ

Символ выносливости и адаптации. Можно выращивать в доме как комнатное растение. Неприхотлив, прекрасно растет даже в тени. Чем больше обрезать — тем лучше растет.

  • 28 октября – 24 ноября: Тростник

Травянистое растение, символ правды и музыки. Любит влагу, а осенью приобретает бронзовый цвет. Идеален для прудов, декоративных зон с влажной почвой.

  • 25 ноября – 23 декабря: Бузина

Финальное дерево года — символ завершения, мудрости и перехода. Его ягоды обладают целебными свойствами, а само дерево неприхотливое. Весенняя обрезка стимулирует обильное плодоношение.

Ранее мы рассказывали, какие именно деревья категорически нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды и несчастий.

Также мы делились с вами, что будет, если посадить барвинок возле дома по народным приметам.

деревья растения даты сад месяц рождения кельти
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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