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Головна Дім та город Ваше дерево за місяцем народження — що слід посадити біля дому

Ваше дерево за місяцем народження — що слід посадити біля дому

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 12:22
Яке дерево посадити в саду — оберіть рослину на удачу за місяцем народження
Чоловік садить дерево в саду. Фото: istockphoto.com

Красивий сад або двір мрія кожного, хто має присадибну ділянку, адже приємно споглядати за яскравими квітами, квітучими кущами, що от-от подарують врожай соковитих ягід, або ж ховатися від сонця під кронами особливого дерева. Відповідно до кельтського календаря, за місяцем вашого народження можна визначити дерево, яке подарує не тільки красу, а ще й силу та удачу. 

Яке ваше "дерево сили" за місяцем народження, пише видання Homes and Gardens.

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За словами експертів, кельтський календар співвідносив дерева з фазами Місяця, природними циклами й внутрішнім світом людини. Тому кожне дерево обирається не випадково — воно розквітає або плодоносить саме у той час, коли народилися ви.
Це не просто гарна ідея для саду. Це глибший зв'язок із природою, з собою та з ритмами року.

 

Яке дерево посадити в саду — оберіть рослину на удачу за місяцем народження
Садівник садить дерево. Фото: stock.adobe.com

Дізнайтеся своє дерево за місяцем народження:

  • 24 грудня – 20 січня: Береза

Це дерево символ оновлення та початку. У кельтів воно символізувало нове життя, бо першим прокидається після зими.

У саду береза приваблює білою корою та яскравим жовто-оранжевим листям восени. Любить вологу, потребує регулярного поливу й мульчування.

  • 21 січня – 17 лютого: Горобина

Дерево захисту, сили духу й інтуїції. У дохристиянських традиціях вважалося, що горобина відганяє злі сили. Чудово виглядає навіть у зимовому саду.

Вирощується легко, адже горобина любить сонце, дренований ґрунт та не боїться морозів. А також підходить для невеликих садів.

  • 18 лютого – 17 березня: Ясен

Уособлює поетичність і натхнення. Дерево є символом творчості та уяви. Ясен найкраще росте на родючих ґрунтах у помірному кліматі.

Але слід враховувати, що величезне дерево має потужну кореневу систему, тому його не варто садити біля будинку.

  • 18 березня – 14 квітня: Вільха

Символ мужності, витривалості та рішучості. Має декоративні сережки взимку та шишки восени. Добре росте у вологому, кислому та глинистому ґрунті. 

  • 15 квітня – 12 травня: Верба

Дерево мудрості та зв'язку з водою. Верба створює особливу, майже казкову атмосферу — ніби з лісів фей.

Ідеальне для берегів ставків або великих дворів. Любить сонце й вологу. Слід враховувати, що її гілки потребують простору й сонця.

  • 13 травня – 9 червня: Глід

Символ любові, внутрішньої гармонії та захисту. У кельтів було деревом кохання та захисту, важливим у святі Бельтайн. Розквітає у травні білими або рожевими квітами. Гарно підходить для живоплотів і малих садів.

  • 10 червня – 7 липня: Дуб

Одне з наймогутніших дерев кельтської традиції — символ довговічності та стабільності. Проста у догляді класика для саду.

Ідеально підійде тим, хто хоче посадити "родинне дерево" на роки. Його можна виростити з жолудя. Дуб не боїться півтіні, але любить родючий ґрунт. 

  • 8 липня – 4 серпня: Падуб (Остолист)

Символ благородства, гідності та стійкості. Вічнозелене, цвіте навесні білими квітами, взимку прикрашається червоними ягодами. Чудово підходить як для прикраси саду, так і як символ зимових свят. Потребує формувальної обрізки навесні.

  • 5 серпня – 1 вересня: Ліщина

Дерево знань, мудрості та інтуїції. Плодоносить смачними горіхами восени. Ідеально для невеликих ділянок, садів і навіть горщиків та контейнерів. Але важливо правильно сформувати дерево в перші роки.

  • 2 – 29 вересня: Виноградна лоза

Хоч це не дерево, але символ радості, врожаю й насолоди життям. Її час — вересень, коли достигають грона. Вирощується на сонці, потребує дренованого ґрунту та ретельного обрізання щороку. У саду додає романтики й теплоти.

  • 30 вересня – 27 жовтня: Плющ

Символ витривалості та адаптації. Можна вирощувати в будинку як кімнатну рослину. Невибагливий, чудово росте навіть у тіні. Чим більше обрізати — тим краще росте.

  • 28 жовтня – 24 листопада: Очерет

Трав'яниста рослина, символ правди та музики. Любить вологу, а восени набуває бронзового кольору. Ідеальний для ставків, декоративних зон з вологим ґрунтом.

  • 25 листопада – 23 грудня: Бузина

Фінальне дерево року — символ завершення, мудрості та переходу. Його ягоди мають цілющі властивості, а саме дерево невибагливе. Весняне обрізання стимулює рясне плодоношення.

Раніше ми розповідали, які саме дерева категорично не можна рубати біля хати, щоб уникнути біди та нещасть.

Також ми ділилися з вами, що буде, якщо посадити барвінок біля дому за народними прикметами.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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