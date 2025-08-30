Как правильно обрезать яблоню, чтобы получить хороший урожай - советы дачникам

Человек обрезает дерево в саду. Фото: Pinterest

Осень — лучшее время, чтобы подготовить яблони к новому сезону и обеспечить щедрый урожай. Правильная обрезка сухих, поврежденных и старых ветвей помогает дереву оставаться здоровым и плодоносить каждый год.

Новини.LIVE подготовили полезные советы для садоводов об осенней обрезке яблонь.

Санитартная обрезка молодых яблонь

Засохшая ветка яблони. Фото: Pinterest

Чтобы молодые деревья оставались сильными, осенью удаляют сухие, поврежденные и больные ветви. Это помогает омолодить крону и улучшает доступ солнца и воздуха ко всем ветвям, что стимулирует здоровый рост плодов.

Особое внимание уделяют прикорневой поросли: она не приносит урожая и забирает питательные вещества у плодов, поэтому ее обязательно удаляют.

Омолаживающая обрезка старых яблонь

Человек, обрезающий плодовое дерево. Фото: Decorexpro

Для старых деревьев обрезку проводят постепенно в течение 2-3 лет. Старые и поврежденные ветки удаляют частями, оставляя лишь жизнеспособные побеги. После такой процедуры даже яблони, которые ранее перестали плодоносить, снова дадут щедрый урожай в следующем сезоне.

Когда проводить обрезку

После того, как дерево сбросило листья, оно переходит в состояние покоя, а движение соков прекращается, что уменьшает стресс для дерева.

Не проводите обрезку при температуре ниже -10°C или во время резких перепадов температур.

Для работы используйте острый секатор или сучкорез, а места срезов обрабатывайте садовым варом, чтобы предотвратить инфекцию.

