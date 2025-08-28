Правила сбора и хранения грецких орехов - сохраните вкус на весь год

Грецкие орехи на дереве. Фото: Pixabay

Грецкие орехи — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно хранить в течение года, если придерживаться правильных методов сбора и хранения. Неправильный подход может привести к потере вкуса и полезных свойств.

Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.

Когда собирать грецкие орехи

Орехи считаются спелыми, когда их зеленая оболочка трескается, и плоды самостоятельно падают с дерева. Также признаком зрелости является твердая скорлупа и тяжелое, слегка влажное ядро. Собирать орехи следует аккуратно, срывая или стряхивая их с веток; удары палками могут повредить дерево и снизить урожай следующего года.

Мужчина держит в руках грецкие орехи. Фото: Medium

Как правильно подготовить орехи к хранению

Очистка:

Удалите зеленую оболочку и хорошо промойте плоды в прохладной воде для удаления остатков сока. Подсушивание:

Разложите орехи тонким слоем на ткани или деревянных решетках в сухом, проветриваемом помещении на несколько дней. Проверка влажности:

Влажность орехов во время хранения должна быть минимальной — избыток влаги способствует появлению плесени и горечи.

Как хранить грецкие орехи

Очищенные грецкие орехи в стакане. Фото: Pexels

Для длительного хранения поместите орехи в тканевые или бумажные мешочки, деревянные ящики или стеклянные банки с крышкой, избегая пластиковых контейнеров, которые могут накапливать конденсат. Храните их подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.

