Правила сбора и хранения грецких орехов - сохраните вкус на весь год

Как собирать и хранить грецкие орехи — полезные советы
Грецкие орехи — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно хранить в течение года, если придерживаться правильных методов сбора и хранения. Неправильный подход может привести к потере вкуса и полезных свойств.
Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.
Когда собирать грецкие орехи
Орехи считаются спелыми, когда их зеленая оболочка трескается, и плоды самостоятельно падают с дерева. Также признаком зрелости является твердая скорлупа и тяжелое, слегка влажное ядро. Собирать орехи следует аккуратно, срывая или стряхивая их с веток; удары палками могут повредить дерево и снизить урожай следующего года.
Как правильно подготовить орехи к хранению
- Очистка:
Удалите зеленую оболочку и хорошо промойте плоды в прохладной воде для удаления остатков сока.
- Подсушивание:
Разложите орехи тонким слоем на ткани или деревянных решетках в сухом, проветриваемом помещении на несколько дней.
- Проверка влажности:
Влажность орехов во время хранения должна быть минимальной — избыток влаги способствует появлению плесени и горечи.
Как хранить грецкие орехи
Для длительного хранения поместите орехи в тканевые или бумажные мешочки, деревянные ящики или стеклянные банки с крышкой, избегая пластиковых контейнеров, которые могут накапливать конденсат. Храните их подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.
