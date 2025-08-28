Видео
Главная Дом и огород Как собирать и хранить грецкие орехи — полезные советы

Как собирать и хранить грецкие орехи — полезные советы

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:46
Правила сбора и хранения грецких орехов - сохраните вкус на весь год
Грецкие орехи на дереве. Фото: Pixabay

Грецкие орехи — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно хранить в течение года, если придерживаться правильных методов сбора и хранения. Неправильный подход может привести к потере вкуса и полезных свойств.

Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.

Реклама
Читайте также:

Когда собирать грецкие орехи

Орехи считаются спелыми, когда их зеленая оболочка трескается, и плоды самостоятельно падают с дерева. Также признаком зрелости является твердая скорлупа и тяжелое, слегка влажное ядро. Собирать орехи следует аккуратно, срывая или стряхивая их с веток; удары палками могут повредить дерево и снизить урожай следующего года.

Чоловік тримає в руках волоські горіхи.
Мужчина держит в руках грецкие орехи. Фото: Medium

Как правильно подготовить орехи к хранению

  1. Очистка:
    Удалите зеленую оболочку и хорошо промойте плоды в прохладной воде для удаления остатков сока.
  2. Подсушивание:
    Разложите орехи тонким слоем на ткани или деревянных решетках в сухом, проветриваемом помещении на несколько дней.
  3. Проверка влажности:
    Влажность орехов во время хранения должна быть минимальной — избыток влаги способствует появлению плесени и горечи.

Как хранить грецкие орехи

Очищені волоські горіхи в склянці.
Очищенные грецкие орехи в стакане. Фото: Pexels

Для длительного хранения поместите орехи в тканевые или бумажные мешочки, деревянные ящики или стеклянные банки с крышкой, избегая пластиковых контейнеров, которые могут накапливать конденсат. Храните их подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Напомним, мы писали о том, чем обработать деревья осенью для защиты от вредителей

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

Также мы объясняли, что следует посадить возле дома.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, какие деревья запрещено сажать в Украине.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, какие деревья лучше всего сажать в августе.

Автор:
Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
