Як можна зібрати горіхи за 5 хвилин — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає горіхи в руці. Фото: Freepik

Сьогодні чи не на кожній українській дачі можна побачити горіхове дерево, але збирати горіхи з нього — це справжнє випробування, однак, можна упростити цю задачу. Ми розповідаємо, як можна зібрати врожай з цього дерева, не витрачаючи на це купу часу і зусиль.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Інколи буває так, що горіхи достигають нерівномірно, і це ускладнює збір врожаю, адже кожному дачнику хочеться зібрати одразу всі горіхи на дереві. Якщо на вашій ділянці пізній сорт горіхів, тоді збирати врожай варто в жовтні.

Є один секрет, який допоможе вам швидко і ефективно зібрати всі горіхи, не витрачаючи на це багато часу.

Достиглий горіх на дереві. Фото: Pixabay

Як прискорити збір врожаю горіхів

Якщо горіхи з вашого дерева самі опали, з цим не буде жодних проблем — просто зберіть їх, щоб далі зберігати вдома. Якщо у вас молодий горіх, на якому плоди вже дозріли, але ще не опали, зняти ви їх можете вручну. Якщо дерево велике, на нижніх гілках також можете зробити це самостійно.

Але якщо ви помітили дозрілі горіхи зверху на високому дереві, з цим потрібно буде "погратися". Вирішити цю задачу можна кількома способами. По-перше, можете потрусити дерево або його гілки руками, піднявшись по драбині. По-друге, ви можете зняти дозрілі плоди спеціальними інструментами, наприклад, довгою палицею з гачком.

Багато горіхів у руках. Фото: Alamy

Як правильно збирати горіхи

Багато дачників рекомендують збирати врожай з горіхового дерева тоді, коли надворі немає опадів. Але зазвичай горіхи обсипаються після того, як надворі пройшов дощ. Однак, у будь-якому випадку перш, ніж складати горіхи на зберігання, помийте їх і ретельно просушіть.

Нагадаємо, ми писали про те, чому дерево фундука не дає врожай і як виправити цю проблему.

Раніше ми розповідали про те, що станеться, якщо посадити фундук біля будинку.

Також ми повідомляли про те, що посадити під горіхом, щоб захистити його від шкідників.