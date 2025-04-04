Как можно собрать орехи за 5 минут — полезные советы дачникам

Человек, который держит орехи в руке. Фото: Freepik

Сегодня едва ли не на каждой украинской даче можно увидеть ореховое дерево, но собирать орехи с него — это настоящее испытание, однако, можно упростить эту задачу. Мы рассказываем, как можно собрать урожай с этого дерева, не тратя на это кучу времени и усилий.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Иногда бывает так, что орехи созревают неравномерно, и это затрудняет сбор урожая, ведь каждому дачнику хочется собрать сразу все орехи на дереве. Если на вашем участке поздний сорт орехов, тогда собирать урожай стоит в октябре.

Есть один секрет, который поможет вам быстро и эффективно собрать все орехи, не тратя на это много времени.

Созревший орех на дереве. Фото: Pixabay

Как ускорить сбор урожая орехов

Если орехи с вашего дерева сами опали, с этим не будет никаких проблем — просто соберите их, чтобы дальше хранить дома. Если у вас молодой орех, на котором плоды уже созрели, но еще не опали, снять вы их можете вручную. Если дерево большое, на нижних ветвях также можете сделать это самостоятельно.

Но если вы заметили созревшие орехи сверху на высоком дереве, с этим нужно будет "поиграться". Решить эту задачу можно несколькими способами. Во-первых, можете потрясти дерево или его ветки руками, поднявшись по лестнице. Во-вторых, вы можете снять созревшие плоды специальными инструментами, например, длинной палкой с крючком.

Много орехов в руках. Фото: Alamy

Как правильно собирать орехи

Многие дачники рекомендуют собирать урожай с орехового дерева тогда, когда на улице нет осадков. Но обычно орехи осыпаются после того, как на улице прошел дождь. Однако, в любом случае прежде, чем складывать орехи на хранение, помойте их и тщательно просушите.

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