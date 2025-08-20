Відео
Головна Дім та город Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 22:33
Які дерева найкраще висаджувати в серпні – поради садівників
Людина висаджує дерево в саду. Фото: depositphotos

Серпень вважається найкращим місяцем для висадки плодових дерев, адже вони встигають зміцнити коріння до холодів. Ґрунт ще теплий, а температура вже не така висока, що допомагає саджанцям швидко вкоренитися та адаптуватися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Які дерева найкраще висаджувати в серпні 

Серед найкращих варіантів для серпневої посадки — яблуні, груші, сливи, вишні та персики. Кожне дерево має свої особливості та переваги, але всіх їх об’єднує здатність швидко прижитися наприкінці літа.

Яблуні та груші

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників - фото 1
Врожай яблук на дереві. Фото: Pinterest

Яблуні добре розвиваються, коли їх садять у серпні, адже прохолодні ночі та теплі дні створюють оптимальні умови для формування кореневої системи. Сорти можна підібрати так, щоб збирати плоди з осені до початку зими, а при належному зберіганні вони залишаються свіжими кілька місяців.

Груші також швидко адаптуються після висадки. Теплий ґрунт допомагає дереву зміцнитися перед холодами, а вже наступного року можна отримати перші плоди.

Сливи

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників - фото 2
Стиглі сливи на дереві. Фото: Pinterest

Сливи, особливо морозостійкі сорти, швидко приживаються та формують міцну кореневу систему перед зимою. Їхні солодкі плоди стануть чудовим доповненням до домашніх заготовок і десертів.

Вишні 

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників - фото 3
Вишня в саду. Фото: Pinterest

Вишні радують щедрим врожаєм і прикрашають сад весняним цвітом. Для успішної адаптації потрібне добре освітлене місце та якісний дренаж, щоб уникнути застою води.

Персики

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників - фото 4
Врожай персиків на дереві. Фото: Pinterest

Персики більш вимогливі до тепла, проте серпень — оптимальний час для їх висадки. При правильному догляді дерева зміцняться до зими і вже через кілька років почнуть радувати ароматними та соковитими плодами.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити яблуню і вишню в саду.

Раніше ми розповідали про те, чи можна садити сливу з вишнею на одній ділянці в саду. 

Також ми повідомляли про те, чому на сливі немає плодів і як врятувати врожай. 

Олена Дуброва
Автор:
Олена Дуброва
