Які дерева найкраще висаджувати в серпні – поради садівників

Ці дерева найкраще садити саме в серпні — секрети садівників
Серпень вважається найкращим місяцем для висадки плодових дерев, адже вони встигають зміцнити коріння до холодів. Ґрунт ще теплий, а температура вже не така висока, що допомагає саджанцям швидко вкоренитися та адаптуватися.
Які дерева найкраще висаджувати в серпні
Серед найкращих варіантів для серпневої посадки — яблуні, груші, сливи, вишні та персики. Кожне дерево має свої особливості та переваги, але всіх їх об’єднує здатність швидко прижитися наприкінці літа.
Яблуні та груші
Яблуні добре розвиваються, коли їх садять у серпні, адже прохолодні ночі та теплі дні створюють оптимальні умови для формування кореневої системи. Сорти можна підібрати так, щоб збирати плоди з осені до початку зими, а при належному зберіганні вони залишаються свіжими кілька місяців.
Груші також швидко адаптуються після висадки. Теплий ґрунт допомагає дереву зміцнитися перед холодами, а вже наступного року можна отримати перші плоди.
Сливи
Сливи, особливо морозостійкі сорти, швидко приживаються та формують міцну кореневу систему перед зимою. Їхні солодкі плоди стануть чудовим доповненням до домашніх заготовок і десертів.
Вишні
Вишні радують щедрим врожаєм і прикрашають сад весняним цвітом. Для успішної адаптації потрібне добре освітлене місце та якісний дренаж, щоб уникнути застою води.
Персики
Персики більш вимогливі до тепла, проте серпень — оптимальний час для їх висадки. При правильному догляді дерева зміцняться до зими і вже через кілька років почнуть радувати ароматними та соковитими плодами.
