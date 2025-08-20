Какие деревья лучше всего высаживать в августе - советы садоводов

Человек высаживает дерево в саду. Фото: depositphotos

Август считается лучшим месяцем для высадки плодовых деревьев, ведь они успевают укрепить корни до холодов. Почва еще теплая, а температура уже не такая высокая, что помогает саженцам быстро укорениться и адаптироваться.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама

Читайте также:

Какие деревья лучше всего высаживать в августе

Среди лучших вариантов для августовской посадки — яблони, груши, сливы, вишни и персики. Каждое дерево имеет свои особенности и преимущества, но всех их объединяет способность быстро прижиться в конце лета.

Яблони и груши

Урожай яблок на дереве. Фото: Pinterest

Яблони хорошо развиваются, когда их сажают в августе, ведь прохладные ночи и теплые дни создают оптимальные условия для формирования корневой системы. Сорта можно подобрать так, чтобы собирать плоды с осени до начала зимы, а при надлежащем хранении они остаются свежими несколько месяцев.

Груши также быстро адаптируются после высадки. Теплый грунт помогает дереву укрепиться перед холодами, а уже на следующий год можно получить первые плоды.

Сливы

Спелые сливы на дереве. Фото: Pinterest

Сливы, особенно морозостойкие сорта, быстро приживаются и формируют крепкую корневую систему перед зимой. Их сладкие плоды станут отличным дополнением к домашним заготовкам и десертам.

Вишни

Вишня в саду. Фото: Pinterest

Вишни радуют щедрым урожаем и украшают сад весенним цветом. Для успешной адаптации нужно хорошо освещенное место и качественный дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Персики

Урожай персиков на дереве. Фото: Pinterest

Персики более требовательны к теплу, однако август — оптимальное время для их высадки. При правильном уходе деревья укрепятся к зиме и уже через несколько лет начнут радовать ароматными и сочными плодами.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить яблоню и вишню в саду.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли сажать сливу с вишней на одном участке в саду.

Также мы сообщали о том, почему на сливе нет плодов и как спасти урожай.