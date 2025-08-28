Правила збору та зберігання волоських горіхів - збережіть смак на весь рік

Волоські горіхи на дереві. Фото: Pixabay

Волоські горіхи — це не лише смачний, а й корисний продукт, який можна зберігати протягом року, якщо дотримуватись правильних методів збору та зберігання. Неправильний підхід може призвести до втрати смаку та корисних властивостей.

Новини.LIVE ділиться порадами, які варто знати.

Коли збирати волоські горіхи

Горіхи вважаються стиглими, коли їх зелена оболонка тріскається, і плоди самостійно падають із дерева. Також ознакою зрілості є тверда шкаралупа та важке, злегка вологе ядро. Збирати горіхи слід акуратно, зриваючи або струшуючи їх із гілок; удари палицями можуть пошкодити дерево й знизити врожай наступного року.

Чоловік тримає в руках волоські горіхи. Фото: Medium

Як правильно підготувати горіхи до зберігання

Очищення:

Видаліть зелену оболонку та добре промийте плоди в прохолодній воді для видалення залишків соку. Підсушування:

Розкладіть горіхи тонким шаром на тканині або дерев’яних решітках у сухому, провітрюваному приміщенні на кілька днів. Перевірка вологості:

Вологість горіхів під час зберігання має бути мінімальною — надлишок вологи сприяє появі плісняви та гіркоти.

Як зберігати волоські горіхи

Очищені волоські горіхи в склянці. Фото: Pexels

Для тривалого зберігання помістіть горіхи у тканинні або паперові мішечки, дерев’яні ящики або скляні банки з кришкою, уникаючи пластикових контейнерів, які можуть накопичувати конденсат. Зберігайте їх далі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

