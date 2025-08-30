Відео
Головна Дім та город Як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку

Як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 19:30
Як правильно обрізати яблуню, щоб отримати гарний врожай - поради дачникам
Людина обрізає дерево в саду. Фото: Pinterest

Осінь — найкращий час, щоб підготувати яблуні до нового сезону і забезпечити щедрий урожай. Правильна обрізка сухих, пошкоджених та старих гілок допомагає дереву залишатися здоровим і плодоносити щороку.

Новини.LIVE підготували корисні поради для садівників про осінню обрізку яблунь.

Читайте також:

Санітарна обрізка молодих яблунь

Засохла гілка яблуні.
Засохла гілка яблуні. Фото: Pinterest

Щоб молоді дерева залишалися сильними, восени видаляють сухі, пошкоджені та хворі гілки. Це допомагає омолодити крону і покращує доступ сонця та повітря до всіх гілок, що стимулює здоровий ріст плодів.

Особливу увагу приділяють прикореневій порослі: вона не приносить врожаю і забирає поживні речовини у плодів, тому її обов’язково видаляють.

Омолоджуюча обрізка старих яблунь

Людина, що обрізає плодове дерево
Людина, що обрізає плодове дерево. Фото: Decorexpro

Для старих дерев обрізку проводять поступово протягом 2-3 років. Старі та пошкоджені гілки видаляють частинами, залишаючи лише життєздатні пагони. Після такої процедури навіть яблуні, які раніше перестали плодоносити, знову дадуть щедрий врожай наступного сезону.

Коли проводити обрізку

  • Після того, як дерево скинуло листя, воно переходить у стан спокою, а рух соків припиняється, що зменшує стрес для дерева.
  • Не проводьте обрізку при температурі нижче -10°C або під час різких перепадів температур.
  • Для роботи використовуйте гострий секатор або сучкоріз, а місця зрізів обробляйте садовим варом, щоб запобігти інфекції.

врожай дерева поради сад яблуня
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
