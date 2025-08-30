Як правильно обрізати яблуню, щоб отримати гарний врожай - поради дачникам

Людина обрізає дерево в саду. Фото: Pinterest

Осінь — найкращий час, щоб підготувати яблуні до нового сезону і забезпечити щедрий урожай. Правильна обрізка сухих, пошкоджених та старих гілок допомагає дереву залишатися здоровим і плодоносити щороку.

Новини.LIVE підготували корисні поради для садівників про осінню обрізку яблунь.

Реклама

Читайте також:

Санітарна обрізка молодих яблунь

Засохла гілка яблуні. Фото: Pinterest

Щоб молоді дерева залишалися сильними, восени видаляють сухі, пошкоджені та хворі гілки. Це допомагає омолодити крону і покращує доступ сонця та повітря до всіх гілок, що стимулює здоровий ріст плодів.

Особливу увагу приділяють прикореневій порослі: вона не приносить врожаю і забирає поживні речовини у плодів, тому її обов’язково видаляють.

Омолоджуюча обрізка старих яблунь

Людина, що обрізає плодове дерево. Фото: Decorexpro

Для старих дерев обрізку проводять поступово протягом 2-3 років. Старі та пошкоджені гілки видаляють частинами, залишаючи лише життєздатні пагони. Після такої процедури навіть яблуні, які раніше перестали плодоносити, знову дадуть щедрий врожай наступного сезону.

Коли проводити обрізку

Після того, як дерево скинуло листя, воно переходить у стан спокою, а рух соків припиняється, що зменшує стрес для дерева.

Не проводьте обрізку при температурі нижче -10°C або під час різких перепадів температур.

Для роботи використовуйте гострий секатор або сучкоріз, а місця зрізів обробляйте садовим варом, щоб запобігти інфекції.

Нагадаємо, ми писали про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Раніше ми розповідали про те, які дерева найкраще садити в серпні.

Також ми пояснювали, чим обробити дерева восени 2025

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як виростити найсмачнішу черешню в саду.

Варто також згадати, що ми писали про те, чому яблуню гризе гусінь.