Як можна позбутися гусені на яблуні — чим обприскати дерево, поради садівникам

Гусені та збір врожаю яблук у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, яблуні доволі часто страждають від гусені, яка буквально за лічені дні знищує цілий врожай на плодовому дереві. Щоб позбутися шкідника і врятувати рослину в саду, дізнайтеся, як гусінь впливає на врожай і чим потрібно обов’язково обприскати яблуню.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Гусінь дуже часто оселяється на гілках яблуні, адже її пишні зелені листочки буквально притягують увагу цього шкідника. Якщо, принаймні, кілька "гостей" потраплять на дерево, всього за кілька днів можна залишитися без врожаю яблук.

Щоб швидко та ефективно позбутися цього шкідника на яблуні, дізнайтеся, що треба зробити.

Врожай яблук на плодовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Як гусінь впливає на врожай яблуні

Потрапляючи на плодове дерево, гусінь не тільки їсть листя, а й псує процес фотосинтезу, в результаті чого фрукти виростають маленькими і несолодкими. До того ж, на пошкоджених листках можуть розвиватися грибкові інфекції.

Наявність гусені на плодовому дереві. Фото: Decorexpro

Як врятувати яблуню від гусені

Щоб ефективно позбутися цього шкідника на дереві, вам потрібно приготувати один розчин. Для цього вам треба мати під рукою такі інгредієнти, як:

Харчова сода — дві столові ложки

Рідке або господарське мило — одна столова ложка

Тепла вода — десять літрів

Розчиніть соду з милом у теплій воді та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Як правильно обприскувати яблуню від гусені

Обробляйте плодове дерево так, щоб намочити і верх, і низ листків, оскільки дуже часто цей шкідник ховається саме знизу. Якщо перша обробка не допомогла, повторіть процедуру за п’ять-сім днів. Вже за два дні після обприскування листя очиститься, а гусінь зникне.

