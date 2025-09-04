Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью - список культур

Человек сажает дерево. Фото: Freepik

Осенью не все культуры успевают прижиться до морозов. Узнайте, какие деревья и кусты нельзя сажать, чтобы не потерять урожай в следующем году.

Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы лучше отложить до весны.

Реклама

Читайте также:

Почему не все культуры подходят для осенней посадки

Осенью многие садоводы планируют заложить новый сад или обновить старые насаждения. Почва еще теплая, влаги достаточно, и саженцы имеют время укорениться. Но это правило работает не для всех растений.

Деревья растут на огороде, фото: Freepik

Есть культуры, которым для адаптации нужно несколько месяцев стабильного тепла. Если этого времени не хватает, корни не успевают развиться, и первые холода могут погубить молодое растение.

Косточковые культуры

К ним относятся:

вишня,

черешня,

слива.

Урожай черешни в корзине. Фото: Pixabay

Эти деревья формируют корни медленнее, чем яблони или груши. Если посадить их осенью, саженец не успевает укрепиться и часто подмерзает уже в первую зиму. Особенно рискованна такая посадка в северных и восточных регионах Украины, где морозы приходят быстрее.

Теплолюбивые деревья и кустарники

Осенняя посадка не подходит для:

персика,

абрикоса,

миндаля.

Эти культуры родом из теплых регионов, поэтому их почки и корневая система очень чувствительны к холоду. Даже непродолжительные заморозки могут повредить растение. Садоводы советуют высаживать такие деревья только весной, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10 °С.

Персики растут на дереве. Фото: Pinterest

Выбирая время для высадки деревьев и кустов, важно учитывать не только сезон, но и биологические особенности культуры. Осенняя посадка подходит только для зимостойких видов, тогда как косточковые и теплолюбивые саженцы безопаснее оставить до весны. Это сохранит не только будущий урожай, но и ваши усилия и средства.

Мы уже рассказывали о том, как защитить грушу от ржавчины.

Ранее объясняли, как обрезать яблоню осенью, чтобы плоды радовали каждый год.

Интересно будет также узнать, как собирать и хранить грецкие орехи.

Мы писали о том, как вырастить самую вкусную черешню в саду.

Подробнее мы рассказывали, чем стоит подкармливать сливу в саду.