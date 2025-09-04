Видео
Главная Дом и огород Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью — советы садоводам

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 19:34
Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью - список культур
Человек сажает дерево. Фото: Freepik

Осенью не все культуры успевают прижиться до морозов. Узнайте, какие деревья и кусты нельзя сажать, чтобы не потерять урожай в следующем году.

Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы лучше отложить до весны.

Почему не все культуры подходят для осенней посадки

Осенью многие садоводы планируют заложить новый сад или обновить старые насаждения. Почва еще теплая, влаги достаточно, и саженцы имеют время укорениться. Но это правило работает не для всех растений.

Дерева ростуть на городі.
Деревья растут на огороде, фото: Freepik

Есть культуры, которым для адаптации нужно несколько месяцев стабильного тепла. Если этого времени не хватает, корни не успевают развиться, и первые холода могут погубить молодое растение.

Косточковые культуры

К ним относятся:

  • вишня,
  • черешня,
  • слива.
Врожай черешні у кошику.
Урожай черешни в корзине. Фото: Pixabay

Эти деревья формируют корни медленнее, чем яблони или груши. Если посадить их осенью, саженец не успевает укрепиться и часто подмерзает уже в первую зиму. Особенно рискованна такая посадка в северных и восточных регионах Украины, где морозы приходят быстрее.

Теплолюбивые деревья и кустарники

Осенняя посадка не подходит для:

  • персика,
  • абрикоса,
  • миндаля.

Эти культуры родом из теплых регионов, поэтому их почки и корневая система очень чувствительны к холоду. Даже непродолжительные заморозки могут повредить растение. Садоводы советуют высаживать такие деревья только весной, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10 °С.

Персики
Персики растут на дереве. Фото: Pinterest

Выбирая время для высадки деревьев и кустов, важно учитывать не только сезон, но и биологические особенности культуры. Осенняя посадка подходит только для зимостойких видов, тогда как косточковые и теплолюбивые саженцы безопаснее оставить до весны. Это сохранит не только будущий урожай, но и ваши усилия и средства.

деревья абрикос персики вишня черешня кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
