Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью - список культур

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью — советы садоводам
Осенью не все культуры успевают прижиться до морозов. Узнайте, какие деревья и кусты нельзя сажать, чтобы не потерять урожай в следующем году.
Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы лучше отложить до весны.
Почему не все культуры подходят для осенней посадки
Осенью многие садоводы планируют заложить новый сад или обновить старые насаждения. Почва еще теплая, влаги достаточно, и саженцы имеют время укорениться. Но это правило работает не для всех растений.
Есть культуры, которым для адаптации нужно несколько месяцев стабильного тепла. Если этого времени не хватает, корни не успевают развиться, и первые холода могут погубить молодое растение.
Косточковые культуры
К ним относятся:
- вишня,
- черешня,
- слива.
Эти деревья формируют корни медленнее, чем яблони или груши. Если посадить их осенью, саженец не успевает укрепиться и часто подмерзает уже в первую зиму. Особенно рискованна такая посадка в северных и восточных регионах Украины, где морозы приходят быстрее.
Теплолюбивые деревья и кустарники
Осенняя посадка не подходит для:
- персика,
- абрикоса,
- миндаля.
Эти культуры родом из теплых регионов, поэтому их почки и корневая система очень чувствительны к холоду. Даже непродолжительные заморозки могут повредить растение. Садоводы советуют высаживать такие деревья только весной, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10 °С.
Выбирая время для высадки деревьев и кустов, важно учитывать не только сезон, но и биологические особенности культуры. Осенняя посадка подходит только для зимостойких видов, тогда как косточковые и теплолюбивые саженцы безопаснее оставить до весны. Это сохранит не только будущий урожай, но и ваши усилия и средства.
